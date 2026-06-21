Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 21 de junio.

Estas son las efemérides del 21 de junio

1953: Nace en Karachi (Pakistán) la política pakistaní Benazir Bhutto, hija del ex presidente y primer ministro Zulfikar Ali Bhutto, que en 1988 se convertirá en la primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea. En 2007 será asesinada.

(Hace 73 años)

1905: En París, Francia, nace Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, máximo exponente del existencialismo cuyo pensamiento político se inclina hacia el socialismo. El existencialismo, tendrá enorme repercusión en el mundo y en las artes. Entre su obras cabe destacar "El ser y la nada". En su literatura eleva al individuo por encima de la religión o la propia sociedad. En 1960 publicará su último ensayo sobre filosofía "Crítica de la razón dialéctica" donde manifestará la nulidad del individuo frente a la sociedad moderna, al que sólo le queda hacer la revolución para recuperar la libertad y la dignidad.

(Hace 121 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2003: Fallece en Baltimore (EE.UU.) el novelista estadounidense Leon Uris, autor de "Éxodo" y "Topaz", entre otras.

(Hace 23 años)

1908: En San Petersburgo, Rusia, fallece el célebre compositor y director de orquesta Nikolái Rimski-Kórsakov, tras años de padecer angina de pecho. Ha sido una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa, consistente en el uso de canciones populares del folklore y sus elementos armónicos, melódicos y exóticos, buscando el distanciamiento con la forma de componer clásica de occidente, aunque no rechazándola. Entre sus obras orquestales más conocidas hay que destacar "Capricho español", la "Obertura de la gran Pascua rusa" y la suite sinfónica "Scheherezade".

(Hace 118 años)

1377: Fallece en Sheen (Inglaterra) el rey Eduardo III. Su pretensión sobre la corona francesa fue el origen de la Guerra de los Cien Años.

(Hace 649 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante destacado es el nacimiento de Benazir Bhutto en 1953, ya que se convirtió en la primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea, marcando un hito significativo en la política y los derechos de las mujeres en el mundo.