Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 13 de abril. 1906: Nace en Foxrock (Irlanda) Samuel Beckett, dramaturgo, novelista y premio Nobel de Literatura en 1969, autor de "Esperando a Godott", entre otras grandes obras suyas. (Hace 120 años) 1743: En Albemarle County, EE.UU., nace Thomas Jefferson, que será el tercer presidente de los Estados Unidos de América, cargo que ocupará de 1801 a 1809. (Hace 283 años) 1695: Fallece en París, Francia, Jean de La Fontaine, escritor francés que escribió las fábulas más famosas de los tiempos modernos. Su éxito literario reside en sus "Cuentos y relatos en verso" de 1644 y su tres colecciones de "Fábulas", publicadas entre 1668 y 1694, que se distinguen por su agilidad e ingenio narrativo, así como por el amplio y sutil conocimiento que el autor tuvo de la vida y del alma humana. (Hace 331 años) 1605: Muere Boris Gudonov, zar de Rusia. Al no ser miembro de la alta burguesía, estuvo expuesto a las intrigas, sobre todo las provenientes de la posterior familia de zares Romanov. (Hace 421 años) 585: En Tarragona, actual España, resulta decapitado Hermenegildo por los soldados de su padre, el rey godo Leovigildo. Este es el remate a la lucha intestina que Hermenegildo entabló contra su padre Leovigildo, en 579 al abjurar del arrianismo para convertirse al cristianismo. En 1585, a petición del rey Felipe II, Hermenegildo será canonizado por el Papa Sixto V como patrono de los conversos. (Hace 1441 años) El evento más importante es el nacimiento de Thomas Jefferson en 1743, ya que fue el tercer presidente de los Estados Unidos y desempeñó un papel crucial en la formación del país, influyendo en su desarrollo político y en la redacción de la Declaración de Independencia.