Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 28 de julio.

Estas son las efemérides del 28 de julio

1929: Nace en Southampton (EE.UU.) Jacqueline Lee Bouvier, que será esposa del presidente norteamericano John F. Kennedy y redefinirá el papel de primera dama de EE.UU. con su elegancia, encanto y, sobre todo, su compostura después del asesinato en 1963 de su marido. (Hace 97 años)

1902: Nace en Viena, Austria, el filósofo de la teoría de la ciencia y sociólogo, más tarde nacionalizado británico, Karl Popper. Su visión sobre la ciencia aparece en su obra "La lógica de la investigación científica" de 1934. (Hace 124 años)

1165: En Murcia, actual España, nace Ibn Arabi, gran místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí, probablemente la figura más importante del misticismo islámico. Negará la existencia del infierno. (Hace 861 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1794: Es guillotinado públicamente en París (Francia) Maximilien Robespierre, antiguo presidente del Comité de Salvación Pública, bajo cuyo mandato la política de terror contra los enemigos internos de la República alcanzó su máximo exponente. Una vez más, se cumple el viejo adagio y los hijos de la revolución son devorados por ésta. (Hace 232 años)

1750: En Leipzig (Austria), fallece Johann Sebastian Bach, prolífico y afamado compositor alemán, cuya obra se considera la cumbre del barroco. (Hace 276 años)

1741: Fallece en Viena (Austria), Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano, conocido, entre otras, por "Las Cuatro Estaciones", concierto para violín y orquesta. (Hace 285 años)

1540: En Inglaterra, el que fuera el hombre más poderoso a la sombra del trono, Thomas Cromwell, paga con su vida en el cadalso de Tower Hill tras ser hallado culpable de alta traición y herejía. El otrora todopoderoso ministro, artífice de la ruptura con Roma, cayó en desgracia ante los ojos de su majestad el rey Enrique VIII, arrastrado por las intrigas de la corte y el desastroso matrimonio que organizó con Ana de Cléveris. El hacha del verdugo ha caído con una crueldad espantosa y torpe sobre su cuello, poniendo un sangriento fin a su régimen justo en el mismísimo día el soberano celebra sus nuevas nupcias con la joven Catalina Howard; un claro recordatorio de que en la Inglaterra de Tudor, la distancia entre el favor real y la muerte es tan delgada como el filo de una espada. (Hace 486 años)

450: Tras reinar durante 42 años, fallece en Constantinopla (actual Estambul, Turquía), el Emperador del Imperio Romano de Oriente Teodosio II. Durante su mandato su Imperio guerreó contra hunos y persas, mandó edificar las Murallas de Constantinopla y tuvo lugar dos importantes controversias cristológicas con nestorianos y eutiquianos. También, en el año 429 dictó la recopilación de las leyes vigentes conocida como "Código Teodosiano" que vió finalmente la luz en el año 438. (Hace 1576 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante es el nacimiento de Jacqueline Lee Bouvier en 1929, ya que su influencia como primera dama de EE.UU. redefinió este papel, destacando su elegancia y compostura tras el asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, en 1963.