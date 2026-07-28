El dólar canadiense presenta una cotización de 12.38 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 28 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.38 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la cotización subió 0.34% en la última semana, pero acumula una caída de -5.51% en el último año, señalando un repunte puntual dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo alcista (6 alzas y 4 caídas): comenzó con tres avances, retrocedió dos jornadas, repuntó dos, cayó otras dos y cerró con un alza, reflejando volatilidad moderada sin días estables.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 5.19%, es menor que la volatilidad anual del 6.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto marca un aumento en su valor en comparación con los días pasados, indicando una apreciación constante frente a otras monedas.

En los días anteriores, el Dólar canadiense había fluctuado levemente, pero el reciente comportamiento positivo sugiere una mayor confianza en la economía canadiense. Se observará si esta tendencia se mantiene en los próximos días para confirmar la estabilidad o continúa el crecimiento.

Esta tendencia sugiere un contexto económico favorable para el Dólar canadiense, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más su posición en el mercado.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.