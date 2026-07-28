El euro presenta una cotización de 19.86 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 28 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.88 pesos y un mínimo de 19.84 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 7.76%, pero en el último año registra -7.79%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro fue volátil, pero predominaron las caídas, por lo que la tendencia general fue bajista y cerró más débil, con presión vendedora en los tres días finales.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.57%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este comportamiento se puede observar en el aumento constante de su valor, lo que indica un fortalecimiento frente a otras divisas.

En contraste, si bien hemos experimentado un crecimiento, es importante monitorear si esta tendencia se consolidará en los próximos días. La situación económica mundial y los movimientos del mercado podrían influir en la estabilidad o posible fluctuación del Euro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.