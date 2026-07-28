En el transcurso de este lunes, 27 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 12.52 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 212 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 15.0 kilómetros, latitud de 13.504° y una longitud de -93.709°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades recomiendan mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y permanecer en zonas seguras hasta que termine el movimiento.

Tras el sismo, evacuar por escaleras hacia puntos de encuentro, cortar gas y electricidad si es seguro, no usar ascensores y seguir información oficial por radio o canales verificados.