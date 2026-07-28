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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este lunes, 27 de julio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 14.14 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 40 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 67.6 kilómetros, latitud de 15.269° y una longitud de -93.221°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.
Las recomendaciones para la población
Protección Civil informó hoy que, ante sismos, se recomienda conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; tener mochila de emergencia y atender indicaciones oficiales.