El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Baja California Sur a las 08.15 horas este miércoles, 22 de abril de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 80 km al norte de Santa Rosalia, con una profundidad de 5.7 kilómetros, latitud de 28.06° y una longitud de -112.221°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate de un mueble resistente hasta que la sacudida termine. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.