El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Chiapas a las 03.07 horas este miércoles, 22 de abril de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 53 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 73.1 kilómetros, latitud de 15.243° y una longitud de -93.387°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Tras el sismo, se debe estar atento a posibles réplicas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.