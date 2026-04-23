La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026 en México es de 12.71 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.26% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.72 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.99%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en la mayoría de los días. Sin embargo, se registraron algunas caídas que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con una inclinación positiva en el valor de la moneda. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.32%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un clima favorable para el Dólar canadiense. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores como el crecimiento económico o cambios en las políticas monetarias que favorecen al Dólar canadiense. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".