Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 4 de enero .

Estas son las efemérides del 4 de enero

1809: Nace en París (Francia) Louis Braille. Se quedará ciego a los 3 años e inventará el sistema de lectura para invidentes que llevará su nombre.

(Hace 217 años)

1643: Nace en Woolshorge (Inglaterra) Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo inglés, que con su ley de la caída de los cuerpos establecerá las bases de su teoría general sobre la gravitación universal.

(Hace 383 años)

1965: Fallece en Londres (Reino Unido), el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense Thomas S. Elliot. Fue premio Nobel de Literatura en 1948 por su contribución a la poesía moderna.

(Hace 61 años)

1960: En Villeblevin, Francia, fallece Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia y Premio Nobel de Literatura en 1957 a los 44 años. "El extranjero", de 1942 y "La peste", de 1947 tal vez sean sus novelas más conocidas.

(Hace 66 años)

1920: Muere en Madrid (España), su ciudad adoptiva, de un ataque de uremia, ciego y pobre, Benito Pérez Galdós, prolífico escritor español y uno de los más representativos del siglo XIX. En sus obras describió con gran realismo y expresividad la vida madrileña y la memoria histórica reciente, reflejada sobre todo en "Los episodios nacionales".

(Hace 106 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Isaac Newton en 1643, ya que sus contribuciones a la física y las matemáticas, especialmente su ley de la caída de los cuerpos y la teoría de la gravitación universal, sentaron las bases de la ciencia moderna y transformaron nuestra comprensión del universo.