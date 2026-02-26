Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 26 de febrero. 1802: Nace en Bensançon (Francia) el escritor romántico francés Víctor Hugo, autor, entre otras, de "Nuestra Señora de París" y "Los Miserables". Su obra tendrá gran influencia sobre poetas posteriores como Rimbaud y Baudelaire. (Hace 224 años) 1786: En la pequeña localidad de Estagel, Francia, nace François Jean Dominique Arago, el que será célebre matemático, físico y astrónomo francés y al que se deberán importantes descubrimientos, como la polarización cromática. Cráteres de la Luna y Marte y uno de los débiles anillos de Neptuno llevarán su nombre. (Hace 240 años) 2001: En Caracas (capital de Venezuela), la ciudad que le vio nacer, fallece el cuentista, poeta, intelectual, ensayista, novelista y político venezolano Arturo Uslar Pietri, cuyo interés por su país quedó claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política. Su novela "Las lanzas coloradas", de 1931, contribuyó a moldear el género hispanoamericano del llamado "realismo mágico" (mostrar lo irreal como algo cotidiano y común). (Hace 25 años) 1961: Fallece en Rabat (Marruecos) Mohamed V, miembro de la dinastía alauí, que fue sultán de Marruecos desde 1927 a 1953 y luego rey desde 1955 hasta 1961. (Hace 65 años) 277: Muere crucificado, en Gundishapur (Persia), el reformador religioso Manes, fundador del maniqueísmo, doctrina gnóstica dualista, que partiendo de un primitivo mazdeísmo, incorpora elementos tanto cristianos como mitraístas. Desde Persia, esta religión se expandirá a Oriente a través de la Ruta de la Seda. (Hace 1749 años) El evento más importante es el nacimiento de Víctor Hugo en 1802, ya que su obra ha tenido un impacto duradero en la literatura, influyendo en poetas como Rimbaud y Baudelaire y consolidándose como una figura central del romanticismo francés.