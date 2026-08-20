Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 20 de agosto .

Estas son las efemérides del 20 de agosto

1890: Nace en Providence (EE.UU.) Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción. Los "Mitos de Cthulhu", ciclo de literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales. (Hace 136 años)

1833: En North Bend, Ohio (EE. UU.) nace Benjamin Harrison que será el vigésimo tercer Presidente de los Estados Unidos de 1889 a 1893 por el Partido Republicano. Durante su presidencia se llevarán a cabo grandes obras públicas. Subvencionará a grandes compañías y aprobará la Ley sobre las pensiones de los veteranos de guerra. Devolverá impuestos especiales cobrados durante la Guerra Civil a los Estados de la Unión. Su política exterior estará guíada a ampliar la influencia de los Estados Unidos en el ámbito internacional. (Hace 193 años)

1779: Nace, en la provincia sueca de Östergötland, Jön Jacob von Berzelius, químico sueco inventor de los símbolos de los elementos químicos y fundador del análisis químico, además de descubridor del Cerio, Selenio y Torio. Será considerado junto con John Dalton, Antoine Lavoisier y Robert Boyle padre de la química moderna. (Hace 247 años)

1778: En Chillán, Chile, nace Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura clave en la independencia de su país que será considerado uno de los Libertadores de América. Será capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, general de la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la Expedición Libertadora del Perú. (Hace 248 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1854: En la comuna suiza de Bad Ragaz fallece el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana. Según su pensamiento, la esencia de la humanidad es la libre actividad creativa. Entre sus obras publicadas caben destacar "Filosofía del arte", "La esencia de la libertad humana", "Las edades del mundo" y "Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas". (Hace 172 años)

1572: En Manila (Filipinas) y sin saber que Felipe II le concede una paga de 2.000 ducados, muere de un ataque de apoplejía y en situación económica de probreza Miguel López de Legazpi, conquistador español que fue administrador colonial de las Islas Filipinas y fundador de la ciudad de Manila. (Hace 454 años)

1153: Cerca de la localidad francesa de Langres, en el Monasterio de Claraval que él mismo fundó en 1115, fallece el abad y doctor de la Iglesia, Bernardo de Claraval. En vida recorrió una y otra vez el continente europeo para restablecer la paz y tuvo una gran influencia en la vida política y religiosa de Europa. Fue canonizado en 1174 y declarado Doctor de la Iglesia en 1830. (Hace 873 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Howard P. Lovecraft en 1890, ya que su obra, especialmente los "Mitos de Cthulhu", ha dejado una huella significativa en la literatura de terror y ciencia ficción, influyendo a numerosos autores y creando un legado perdurable en la cultura popular.