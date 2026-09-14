El próximo festivo llega a fin de febrero, pero no es para todos: quiénes tendrán un fin de semana largo.

Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 14 de septiembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 14 de septiembre

1920: Hijo de emigrantes italianos, nace en Uruguay, el poeta, escritor y ensayista Mario Benedetti, perteneciente a la Generación del 45, que a lo largo de su vida escribirá más de 80 obras. (Hace 106 años)

1849: Nace en Riazan (Rusia) el fisiólogo ruso Ivan Petrovich Pavlov, conocido principalmente por su desarrollo del concepto de "reflejo condicionado", que será galardonado con el premio Nobel de Medicina en 1904. (Hace 177 años)

1769: Nace en Berlín (Alemania) Alexander von Humbolt, padre de la física marítima y la vulcanología. (Hace 257 años)

1580: Nace en Madrid (España) Francisco de Quevedo y Villegas, noble y escritor español del Siglo de Oro, que llegará a ser uno de los más complejos y destacados narradores de la Historia de España, conocido sobre todo por su obra poética de carácter satírico. También escribirá obras narrativas y obras dramáticas. (Hace 446 años)

1982: Fallece en Mónaco Grace Kelly, actriz norteamericana convertida en princesa de Mónaco, a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de automóvil el día anterior. Fue ganadora de un oscar de Hollywood en 1955. (Hace 44 años)

1901: Tras el atentado sufrido el pasado día 5 a manos de un anarquista polaco, muere Willian McKinlely, presidente estadounidense. Le sucede en el cargo Theodore Roosevelt. (Hace 125 años)

1852: Fallece en Kent (Inglaterra) el comandante del ejército británico Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que expulsó a las tropas napoleónicas de España y derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. (Hace 174 años)

1851: Fallece en Cooperstown (EE.UU.) el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, autor del "El último mohicano" donde dio una visión épica de las luchas y costumbres de los indios, lo que lo convirtió, en cierto modo, en defensor de las costumbres indígenas. (Hace 175 años)

1321: El poeta florentino italiano Dante Alighieri fallece en Rávena. Su obra culmen "La Divina Comedia", se volverá la base del pensamiento moderno y acabará con la forma medieval de entender el mundo. Está considerada como obra maestra de la literatura universal. (Hace 705 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Mario Benedetti en 1920, ya que fue un destacado poeta y escritor uruguayo que dejó un legado literario significativo con más de 80 obras, influyendo en la literatura hispanoamericana contemporánea y siendo una figura icónica de la Generación del 45.