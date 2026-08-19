Un grupo de cazadores de tesoros en Florida ha realizado un descubrimiento sorprendente en el lecho marino, datando de más de 300 años.

Encuentros recientes en las costas de Florida han destapado un hallazgo que redefine nuestra comprensión de la Flota del Tesoro de 1715. A 350 años de distancia, un grupo de cazadores de tesoros subacuáticos se ha convertido en protagonista de uno de los descubrimientos más impresionantes de la actualidad.

En este contexto, un equipo de buzos ha logrado recuperar más de 200 monedas de plata, denominadas “mazorcas de plata”, las cuales constituyen apenas una pequeña porción de las valiosas riquezas que transportaba la flota española.

Este tesoro tenía como destino original Europa, no obstante, un huracán interrumpió su travesía en el año 1715. Desde entonces, este acontecimiento ha suscitado un interés continuo y una búsqueda incesante.

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Un descubrimiento extraordinario en Estados Unidos

Un descubrimiento extraordinario, con una antigüedad de 300 años, fue realizado por un grupo de cazadores de tesoros en Florida.

El capitán Grant Gitschlag y su colaboradora, Corinne Lea, informaron a Fox 35 Orlando sobre su dedicación a la investigación de naufragios hundidos con el objetivo de localizar tesoros olvidados. Sin embargo, nunca estuvieron preparados para el hallazgo que hicieron en las costas del condado de Brevard.

En un período de dos días, se recuperaron aproximadamente 214 monedas de plata, las cuales habían permanecido en perfecto estado durante tres siglos. Estas monedas fueron desenterradas de un buque perteneciente a la Flota del Tesoro de 1715, la cual estaba formada por embarcaciones españolas que transportaban riquezas desde el Nuevo Mundo hacia España.

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El naufragio más codiciado del mundo

El interés por el naufragio es evidente entre los miembros de la tripulación, quienes manifiestan su intención de regresar a los restos con la esperanza de descubrir un número aún mayor de tesoros.

El cuidado de las monedas halladas recae en Sal Guttuso, quien opera en calidad de representante de Fleet Queens Jewels LLC y es el custodio exclusivo designado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

La recuperación de estos objetos no es tarea sencilla. Implica una combinación de destrezas en buceo, conocimientos técnicos en detección y, sin duda, un toque de fortuna.

¿Qué sucedió con la Flota del Tesoro de 1715?

En julio de 1715, dos flotas españolas, la Flota de Tierra Firme y la Flota de la Nueva España, se congregaron en La Habana antes de comenzar su travesía hacia España.

Cargadas con riquezas del Nuevo Mundo, estas embarcaciones transportaban oro, plata, gemas y otros objetos valiosos, resultado de años de explotación colonial.

Apenas una semana después de zarpar, las once naves se encontraron con un huracán frente a la costa de Florida. Pese a la robustez de los barcos españoles, no pudieron resistir la fuerza de la naturaleza.

El naufragio de la Flota del Tesoro de 1715 es considerado uno de los más significativos desastres marítimos de la historia. Se estima que entre 800 y 1.500 personas perdieron la vida en esta tragedia, junto con un tesoro de valor incalculable.