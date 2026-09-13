Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 13 de septiembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 13 de septiembre

1879: Nace en Corning (EE.UU.) la reformadora social americana Margharet Sanger, que abandonará la enfermería en 1912 para dedicarse al movimiento para el control de la natalidad, estableciendo lo que, en 1942, se convertirá en la Federación de Planificación Familiar. (Hace 147 años)

1819: En Leipzig, Alemania, nace Clara Wieck Schumann que se casará con el compositor Robert Schumann y será una destacada pianista del siglo XIX. (Hace 207 años)

1475: Nace en Roma (Italia) César Borgia, hijo del cardenal Rodrigo Borja, más tarde Papa Alejandro VI y de Vannozza de Cattanei. Tendrá dos hermanos, Juan y Jofré y una hermana, Lucrecia. Se casará con Catalina de Albret, hermana del rey navarro Juan III de Albret y será obispo de Pamplona y arzobispo de Valencia. Tras la muerte de su hermano mayor Juan, decidirá cambiar la carrera eclesiástica por la militar con el apoyo del rey de Francia Luis XII y de su padre, el Papa Alejandro VI. Tras la muerte de éste y el nombramiento de Julio II como sucesor de San Pedro, comenzará su persecución hasta su detención y entrega al rey de Castilla para ser juzgado en España, pero se escapará y buscará refugio al amparo de su cuñado, el rey de Navarra. Morirá en Viana combatiendo al lado del rey navarro el 12 de marzo de 1507 a manos de las tropas del Conde de Lerín, tras una vida llena de intrigas y traiciones. (Hace 551 años)

1598: Fallece en El Escorial (España) Felipe II, que reinó el Imperio Español de 1556 a 1598 y decidió la historia europea de la segunda mitad del siglo XVI. (Hace 428 años)

1423: Muere víctima de un brote de peste en Tomar, Portugal, Eduardo I, monarca de la dinastía Avis. Durante su reinado continuó con la política de su padre de exploración de África y el Atlántico Sur. Financió a su hermano Enrique el Navegante. Fue un hombre cultivado poseedor de una gran biblioteca y escribió algunos tratados costumbristas de la época, como "El Leal conselheiro (El consejero leal)" y "El Arte de bem cavalgar toda a sela (Arte de cabalgar bien en la silla)". (Hace 603 años)

81: En Aquae Cutiliae, Sabina (actual Italia), muere Tito Flavio Vespasiano, emperador romano entre 79 y 81, de la dinastía de los Flavios, hijo mayor del emperador Vespasiano con el que compartió el poder antes de sucederle. Tomó la ciudad de Jerusalén durante la Revuelta Judía de la década de los 70 del siglo I, tras un asedio que duró cinco meses, destruyendo el templo y arrasando la ciudad, dando lugar al inicio de la dispersión de los judíos por el Mediterráneo, conocida como diáspora. (Hace 1945 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Margharet Sanger en 1879, ya que ella fue una pionera en el movimiento por el control de la natalidad, estableciendo la Federación de Planificación Familiar en 1942, lo que tuvo un impacto significativo en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.