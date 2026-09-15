Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 15 de septiembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 15 de septiembre

1890: Nace en el Reino Unido, Agatha Christie, la prolífica escritora británica de novelas de misterio de gran éxito, conocida como la "reina del crimen". Será la creadora de personajes literarios tan conocidos como Hércules Poirot y Miss Marple. (Hace 136 años)

1789: Nace en Burlington (EE.UU.) el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, que escribirá "El último mohicano" dando una visión épica de las luchas y costumbres de los indios, convirtiéndose, de alguna forma, en defensor de las costumbres indígenas. (Hace 237 años)

1613: En París, Francia, nace Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, escritor y aristócratas, conocido, sobre todo, por sus Máximas, recogidas en sus "Reflexiones o sentencias y máximas morales". (Hace 413 años)

1254: Nace en Venecia, Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano que, junto con su padre y su tío, viajará a China por la ruta de la seda. (Hace 772 años)

1842: En San José de Costa Rica, es fusilado Francisco Morazán, estadista hondureño, uno de los próceres que lucharon por lograr la unidad política en América Central. (Hace 184 años)

1231: Muere en Kelheim (actual Alemania) Luis I, duque de Baviera desde 1183 y Conde Palatino del Rin, título que implicaba ser elector del Sacro Imperio Romano Germánico, desde 1214. (Hace 795 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Agatha Christie en 1890, ya que su obra ha dejado una huella indeleble en la literatura de misterio, convirtiéndola en la "reina del crimen" y creando personajes icónicos que continúan influyendo en el género hasta el día de hoy.