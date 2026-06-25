Jornada de CTE en las escuelas de México

Los estudiantes de educación básica contarán con un día adicional de descanso durante la última semana de junio. Si bien el Mundial 2026 obligó a las autoridades a ajustar el calendario escolar, la suspensión de clases prevista para el viernes 26 de junio no está relacionada con el torneo internacional.

La medida permitirá que millones de estudiantes disfruten de un fin de semana largo junto a sus familias. A continuación, los detalles del motivo de la suspensión y quiénes serán los beneficiarios de esta jornada sin actividades escolares.

¿Por qué no habrá clases el 26 de junio?

A medida que se acercan las vacaciones de verano, es habitual que surjan dudas entre padres sobre las actividades previstas para los últimos días del ciclo escolar. En este caso, el viernes 26 de junio los alumnos no deberán asistir a las aulas .

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolla en territorio mexicano, la suspensión de clases responde a una disposición completamente distinta.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esa fecha está reservada exclusivamente para labores académicas y administrativas del personal docente.

Suspensión de clases en México

El viernes 26 de junio se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo lectivo.

Durante esta jornada, directores y maestros se reunirán para:

Analizar los resultados obtenidos a lo largo del año escolar Evaluar el desempeño de los estudiantes Organizar las tareas relacionadas con el cierre del periodo académico

Debido a que las actividades están destinadas únicamente al personal educativo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases y podrán disfrutar de un breve puente antes del inicio de las vacaciones.

¿Suspenderán las clases por el Mundial?

La suspensión de este viernes no está vinculada al Mundial, aunque la fecha coincide con uno de los encuentros más importantes programados en Guadalajara: el Estadio Guadalajara albergará el duelo entre Uruguay y España, correspondiente al Grupo H.

A diferencia de otras jornadas mundialistas, en las que el tránsito y la movilidad escolar representaron un desafío para las autoridades, esta vez el encuentro coincidirá con la realización del Consejo Técnico Escolar.

Esta situación reducirá la circulación de estudiantes y facilitará los desplazamientos en la ciudad, permitiendo además que muchas familias disfruten del ambiente futbolero y de las actividades organizadas para los aficionados.