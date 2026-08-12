La medida aplicará durante el próximo puente festivo de agosto.

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La suspensión de clases ya fue confirmada para el próximo lunes festivo en numerosos municipios de Colombia. Con motivo de la celebración de la Asunción de la Virgen, trasladada oficialmente al lunes 17 de agosto por la Ley Emiliani, las instituciones educativas públicas y privadas tendrán jornada no lectiva y los estudiantes contarán con un nuevo fin de semana largo .

La decisión se aplicará en los municipios donde los calendarios escolares siguen el cronograma nacional habitual, por lo que el descanso abarcará sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

El anuncio beneficia a miles de familias colombianas que podrán organizar actividades recreativas, viajes cortos o encuentros familiares durante el puente festivo de agosto.

¿Por qué suspenden las clases el lunes 17 de agosto?

La suspensión de clases obedece al festivo nacional de la Asunción de la Virgen, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente cuando cae en otra fecha de la semana.

La medida está respaldada por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite mover varias festividades religiosas al lunes más cercano para favorecer los puentes festivos y dinamizar sectores como el turismo, el comercio y el transporte.

Por esta razón, los colegios y otras instituciones educativas suelen ajustar sus actividades académicas y decretar jornada de descanso.

Suspenden las clases este lunes: todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos municipios. ChatGPT - creada con IA

¿Qué municipios tendrán fin de semana largo para los estudiantes?

En la práctica, el descanso escolar se extenderá a la gran mayoría de municipios del país que siguen el calendario oficial de festivos . Esto incluye capitales departamentales, municipios intermedios y poblaciones rurales donde las instituciones educativas suspenden actividades durante los días festivos nacionales.

Entre los territorios que normalmente aplican esta medida se encuentran municipios de departamentos como:

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Cauca

Cesar

Cundinamarca

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Tolima

Valle del Cauca, entre otros.

Las secretarías de educación municipales y departamentales pueden emitir comunicaciones específicas para confirmar el cronograma de cada institución.

¿Habrá clases en colegios públicos y privados el lunes festivo?

En términos generales, no habrá clases en colegios públicos ni privados durante el lunes 17 de agosto. La mayoría de establecimientos educativos suspenden actividades académicas en los festivos nacionales, salvo instituciones con calendarios especiales o programas extraordinarios previamente autorizados.

Los estudiantes retomarán clases el martes 18 de agosto , de acuerdo con el calendario escolar de cada colegio.

¿Qué otras entidades cerrarán durante el puente festivo?

Además de las instituciones educativas, también se prevé el cierre o ajuste de horarios en varias entidades públicas. Entre ellas:

Alcaldías y gobernaciones.

Oficinas administrativas del Estado.

Algunas entidades descentralizadas.

Dependencias de atención al ciudadano.

Los bancos y establecimientos comerciales podrán operar con horarios especiales, mientras que sectores esenciales como salud, seguridad, transporte y hotelería continuarán prestando servicio.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 17 de agosto?

Tras el puente de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes fechas festivas: