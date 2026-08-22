Cambian las escuelas | La SEP anunció la eliminación de materias y ya confirmó el plazo límite para las instituciones

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 cada vez más cerca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió nuevas disposiciones para las instituciones de Educación Normal, con el objetivo de garantizar un regreso a clases seguro y libre de violencia. Entre las medidas destaca la prohibición de las llamadas “novatadas” y de cualquier actividad que pueda afectar la integridad de los estudiantes.

El comunicado de la SEP prohíbe tajantemente cualquier práctica que implique violencia, humillación, coerción o cualquier conducta que vulnere los derechos de las y los estudiantes , incluso si son presentadas como actividades voluntarias o tradicionales.

SEP prohíbe las “novatadas” antes del regreso a clases

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó a las autoridades educativas de las entidades del país sobre las disposiciones que deberán aplicarse durante las actividades previas al comienzo del ciclo 2026-2027.

La SEP precisó que durante el Periodo de Planeación y Habilitación Docente, del 17 al 28 de agosto de 2026, no están autorizadas las actividades de iniciación o inducción conocidas como “novatadas”.

El comunicado señala textualmente que “no está prevista ni autorizada la realización de actividades de iniciación, inducción, preparación, prueba, ‘novatada’ o de naturaleza similar”.

Las actividades previas al inicio de clases deberán tener exclusivamente fines:

Académicos.

Pedagógicos.

Culturales.

De organización escolar.

Además, deberán desarrollarse “bajo estricto respeto a los derechos humanos y sin afectar la dignidad e integridad de las y los estudiantes”.

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¿Qué actividades quedan prohibidas?

La nueva disposición señala que “en ningún caso” podrán realizarse actos de violencia física, psicológica o simbólica, discriminación, humillación, coerción, sometimiento o tratos degradantes.

También queda prohibida cualquier práctica que implique restricción de la libertad de movimiento o que atente contra la dignidad, integridad, igualdad, libertad y derechos de los estudiantes. La SEP enfatizó que estas conductas no quedan justificadas aunque sean presentadas como voluntarias, tradicionales, de integración o como parte de la pertenencia a la comunidad estudiantil.

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Ante actividades de esta naturaleza, las autoridades educativas deberán tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes y, cuando corresponda, dar vista a las autoridades competentes, incluidas las Comisiones Estatales de Derechos Humanos u organismos equivalentes.

Por lo tanto, la disposición de la SEP no significa que todas las bromas entre compañeros estén prohibidas de manera permanente. Lo que se busca erradicar son las “novatadas” y cualquier práctica que, bajo la apariencia de una tradición escolar o broma, implique violencia, humillación o vulneración de los derechos de los estudiantes durante el regreso a clases y las actividades escolares.