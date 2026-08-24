La SEP anunció cierre de escuela por nueva jornada de Consejo Técnico Escolar. Fuente: Shutterstock

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación básica, en el que se contemplan distintos días de suspensión de clases y periodos vacacionales.

Uno de los primeros descansos prolongados será el megapuente de cuatro días que tendrá lugar entre finales de octubre y principios de noviembre. El periodo comenzará el viernes 30 de octubre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, con motivo de las actividades por el Día de Muertos.

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De esta manera, los estudiantes deberán regresar a las aulas el martes 3 de noviembre.

¿Cuándo comienza y termina el ciclo escolar 2026-2027?

Las fechas establecidas por la SEP corresponden a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El nuevo ciclo escolar tendrá 185 días efectivos de clases.

El calendario comenzará oficialmente el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

Días sin clases en México

Además del megapuente de noviembre, el calendario contempla otras fechas de suspensión de actividades escolares:

16 de septiembre: Conmemoración de la Independencia de México.

25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

29 de enero: Consejo Técnico Escolar.

1 de febrero: Conmemoración de la Constitución.

26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

30 de abril: Consejo Técnico Escolar.

5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?

El calendario escolar contempla el primer periodo vacacional del ciclo. Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirán el jueves 7 de enero de 2027.

Los alumnos deberán mantenerse atentos a las indicaciones de cada plantel, ya que pueden existir actividades administrativas o ajustes particulares que no impliquen necesariamente suspensión de clases para todos los estudiantes.