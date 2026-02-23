La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el cierre total de escuelas en varios estados del país ante un escenario de tensión que encendió la alerta entre autoridades y familias, luego de que se registrara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión no fue aislada y se tomó luego de horas marcadas por bloqueos carreteros, incendios de vehículos y operativos de seguridad en el occidente de México. Los comunicados oficiales terminaron por confirmar la suspensión de clases en distintos niveles educativos. La prioridad, señalaron, es proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se monitorea la situación. La medida impacta directamente a miles de alumnos que este lunes 23 de febrero no acudirán a las aulas. Además, otras dependencias federales también ajustaron sus operaciones, ampliando el alcance de la decisión en varias entidades. El Gobierno del Estado de Nayarit anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos como acción preventiva ante las condiciones de seguridad. La Secretaría de Educación estatal explicó que el cierre total de escuelas busca salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. La medida aplica para Educación Básica, Media Superior y Superior. Autoridades locales pidieron a madres y padres mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cuándo se reanudarán las actividades académicas. En Jalisco también se confirmó la suspensión de clases presenciales. El gobierno estatal detalló que la decisión responde a los hechos registrados en la región y a la necesidad de priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes. Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que en la zona del Istmo las actividades escolares quedaron suspendidas como medida preventiva, luego de los alertamientos derivados de operativos federales y bloqueos carreteros. La alerta no solo impactó al sector educativo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la suspensión de actividades presenciales en oficinas y Módulos de Servicios Tributarios ubicados en: La autoridad fiscal explicó que la medida aplica en oficinas desconcentradas donde se realizan trámites como inscripción al RFC, actualización de datos y obtención de e.firma. El SAT recordó que diversos servicios continúan disponibles en línea a través de su portal oficial, entre ellos: Las suspensiones ocurren en un contexto de operativos federales en la región, mientras autoridades mantienen vigilancia reforzada en carreteras y puntos estratégicos. Por ahora, la recomendación central es clara: extrema precaución y seguimiento exclusivo de información oficial.