Detectan nylon, el poliestireno y el caucho de las llantas en análisis de orina de habitantes de Oaxaca gracias a innovador estudio.

Investigadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron un estudio de biomonitoreo para identificar y analizar la presencia de nano y microplásticos en el cuerpo humano, mediante el examen de muestras de sangre y orina de 98 personas.

El trabajo, encabezado por la doctora Laura Arreola Mendoza, estudió diez polímeros plásticos entre habitantes de la comunidad de Corralero, Oaxaca. De acuerdo con el IPN, se trata de la primera investigación mundial que indaga el comportamiento de esa cantidad de polímeros en ambas matrices biológicas.

Los resultados aportan información sobre la exposición humana a estos contaminantes, aunque todavía se requieren nuevos estudios para conocer con precisión sus posibles efectos sobre la salud y confirmar si algunos materiales permanecen más tiempo en el organismo.

Qué materiales identificó el estudio

Las especialistas observaron diferencias en el comportamiento de ciertos polímeros. Entre ellos se encuentra el N66, conocido como nylon 66, cuya presencia fue mayor en la sangre que en la orina.

Las especialistas observaron diferencias en el comportamiento de ciertos polímeros. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esto plantea la posibilidad de que el material tenga mayor retención dentro del organismo, aunque el comunicado del IPN aclara que la hipótesis deberá confirmarse mediante investigaciones posteriores.

El estudio también identificó materiales como NBR, un tipo de caucho sintético, y poliestireno. Algunos de estos polímeros están vinculados con productos presentes en el caucho de las llantas, por lo que el hallazgo abre interrogantes sobre las fuentes de exposición ambiental. Los principales resultados comunicados por el IPN son:

Más del 70% de las partículas encontradas en sangre fueron fibras .

En la orina hubo una distribución más equilibrada entre fibras y fragmentos.

El nylon 66 tuvo mayor presencia en sangre que en orina.

Se identificaron polímeros como NBR y poliestireno.

Todavía se necesitan estudios para establecer cómo ingresan, circulan y son eliminados estos materiales.

Cómo llegan al cuerpo y qué falta por establecer

Los microplásticos son partículas plásticas pequeñas que pueden producirse directamente en ese tamaño o generarse por la fragmentación de objetos de mayores dimensiones.

Los nanoplásticos son aún más pequeños, por lo que su detección requiere tecnología especializada. Con el tiempo, los residuos plásticos pueden degradarse, incorporarse al suelo, el agua o el aire, y luego ser ingeridos o inhalados.

“Si la gente supiera que hoy lo tiras y mañana lo respiras o lo ingieres, otra cosa sería”, señaló Arreola Mendoza, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD).

La investigación también analiza la capacidad de los microplásticos para funcionar como vectores de otras sustancias, es decir, para transportar agentes químicos o biológicos presentes en el ambiente. Arreola Mendoza explicó que los plásticos pueden contener aditivos e interactuar con otros contaminantes y que, en determinadas condiciones, podrían llevar consigo metales con propiedades carcinógenas.

Sin embargo, los resultados no permiten concluir por sí solos que los polímeros identificados hayan provocado enfermedades entre los participantes. Para determinar riesgos se necesitan estudios que consideren la concentración, el tiempo de exposición, el tamaño de las partículas y sus características químicas.

Arreola Mendoza explicó que los plásticos pueden contener aditivos e interactuar con otros contaminantes.

El estudio fue desarrollado por especialistas del CIIEMAD, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Barcelona, España, y se publicó en la revista científica Environmental Pollution. Según el IPN, ya registra sus primeras citas internacionales. “Este trabajo pone a México en la frontera del conocimiento, del expertise técnico y de la ciencia en el campo de micro y nanoplásticos en humanos a nivel mundial”, afirmó Arreola Mendoza, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel II.

El proyecto permanece en curso. El equipo continúa procesando información para explicar con mayor precisión cómo se distribuyen los nano y microplásticos, cuánto tiempo pueden permanecer en el cuerpo y mediante qué mecanismos son eliminados.