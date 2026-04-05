La segunda semana de abril dará inicio con grandes noticias para los beneficiarios de una de las asistencias económicas más solicitadas en la República Mexicana. El Banco del Bienestar así lo confirmó en el último calendario de pagos difundido a través de sus canales oficiales de comunicación, donde detalló el esquema de depósitos que se seguirá durante las próximas semanas. La entidad bancaria que se encarga de repartir el dinero correspondiente a las distintas asistencias sociales otorgadas por el Gobierno Nacional llevará a cabo las transferencias de dinero a los habitantes del país que cumplan con los requisitos establecidos. El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a comienzos de abril está dirigido a los beneficiarios de uno de los apoyos económicos más solicitados por la comunidad estudiantil: la Beca Rita Cetina. En la lista de Programas del Bienestar que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables figura esta asistencia universal, dirigida a alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas. Las autoridades recuerdan de forma permanente que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. Con el objetivo de evitar la deserción escolar, se estipula un pago de 1,900 pesos bimestrales para todos los estudiantes de secundaria, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias que quieran ser consideradas elegibles para cobrar la Beca Rita Cetina deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, al igual que otros apoyos financieros, se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar para el corriente bimestre, estos serán los apellidos que recibirán su depósito entre el lunes 6 y viernes 10 de abril: