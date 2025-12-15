Este un pez de agua dulce poco conocido fuera de Asia habría sido avistado después de más de 80 años.

Los ríos del mundo siguen siendo una de las fronteras menos exploradas del planeta, con ecosistemas tan complejos que guardan secretos durante décadas. Es precisamente en el agua dulce donde los científicos han encontrado especies que parecían desaparecidas para siempre, recordando la fragilidad y la resistencia de la vida acuática.

Este año, investigadores han confirmado el redescubrimiento de un pez depredador, el Chel snakehead (Channa amphibeus), en el Himalaya indio después de más de 85 años sin avistamientos. La noticia ha sorprendido tanto a científicos como a conservacionistas, al demostrar que especies consideradas extintas pueden persistir en entornos remotos y poco estudiados.

Vista detallada del Chel Snakehead, una especie de pez de agua dulce originaria del sur de Asia. Instagram / @forrest.galante

Qué es el pez snakehead y por qué es tan especial

El Chel snakehead es una especie de pez de agua dulce endémica de los ríos del Himalaya indio. Perteneciente a la familia Channidae, los snakeheads se caracterizan por su cuerpo alargado, grandes bocas y comportamiento depredador, lo que les permite ser eficaces cazadores en su hábitat natural.

Aunque varias especies de snakeheads existen en Asia y África, la del Himalaya era particularmente misteriosa porque no se había visto desde la década de 1930, después de que los últimos especímenes registrados se recolectaran entre 1918 y 1933. Este prolongado silencio llevó a los científicos a creer que la especie se había extinguido.

En 2024, un equipo de investigadores liderado por Praveenraj Jayasimhan logró localizar varios ejemplares del Chel snakehead en el río Chel, afluente del río Teesta en el estado de Bengala Occidental, India. Los científicos compararon métricas físicas con descripciones históricas para confirmar que se trataba efectivamente de la misma especie perdida.

El snakehead recuperado despierta fascinación por varias razones: no solo por su estatus de especie que “regresa del olvido”, sino también por su rol como depredador acuático en un ecosistema frágil, donde cumple funciones ecológicas que podrían ser esenciales para el equilibrio del entorno.

Qué implicaciones tiene su redescubrimiento para la ciencia y la conservación

La aparición del Chel snakehead después de más de ocho décadas plantea preguntas importantes sobre las lagunas en nuestro conocimiento de la biodiversidad y sobre cómo las especies pueden persistir en zonas remotas sin ser detectadas. Muchos ecólogos consideran que este hallazgo subraya lo poco exploradas que están algunas regiones de montaña y río.

Los investigadores también han señalado que la comunidad local fue clave para resolver el misterio. Las poblaciones indígenas que habitan a orillas del río Chel reconocían el pez como parte de su dieta tradicional, lo que ofreció pistas fundamentales para los científicos. Esta colaboración entre saber ancestral y ciencia moderna es cada vez más valorada en estudios de conservación.

Sin embargo, la supervivencia del snakehead no está exenta de amenazas. Los ríos del Himalaya enfrentan presión por actividades humanas como la contaminación, la construcción de infraestructura y la degradación del hábitat, factores que podrían poner en riesgo no solo a esta especie, sino a muchas otras que dependen de esos sistemas fluviales.

Investigadores han expresado que, aunque el hallazgo ofrece esperanza, también pone de manifiesto la necesidad de proteger estos entornos y continuar con las exploraciones para entender mejor la distribución y el estado de conservación de especies raras.

Qué son los snakeheads y por qué despiertan preocupación en otras partes del mundo

Si bien el redescubrimiento del Chel snakehead es motivo de celebración científica, la familia de los snakeheads genera preocupación en otras regiones. Varias especies de este grupo son conocidas por su habilidad depredadora y capacidad de sobrevivir fuera del agua por cortos períodos, características que les permiten colonizar cuerpos de agua distintos y, en algunos casos, volverse invasoras.

Por ejemplo, el northern snakehead (Channa argus), nativo de partes de Asia oriental, se ha convertido en problema en algunos estados de Estados Unidos, donde se ha establecido en aguas no nativas y ha afectado ecosistemas locales al competir con especies autóctonas por recursos.

El éxito invasor de estos peces se debe, en parte, a su capacidad de respirar aire y desplazarse breves distancias fuera del agua en condiciones húmedas. Además, su rápido crecimiento y alta tasa de reproducción pueden convertirlos en depredadores dominantes en nuevos entornos si no existen controles naturales

Es importante subrayar que la preocupación por snakeheads invasores no se traslada automáticamente al Chel snakehead, que hasta ahora solo se conoce en su hábitat doméstico del Himalaya. No obstante, estos ejemplos ilustran por qué los científicos estudian tanto la ecología de estos peces y su potencial impacto en diferentes ecosistemas.

El río Rangeet, en la India, uno de los cursos de agua donde habita el Chel Snakehead en estado silvestre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué este hallazgo importa a la protección de la biodiversidad

Más allá de su valor taxonómico, la reaparición del Chel snakehead refuerza una idea clave para los conservacionistas: los ecosistemas acuáticos pueden ocultar especies durante décadas, incluso bajo condiciones climáticas y ecológicas cambiantes. Este tipo de redescubrimientos impulsa la agenda de exploración científica y contribuye a poner el foco en zonas poco conocidas.

Organizaciones de conservación señalan que cada especie que vuelve del “presunto olvido” ayuda a construir un mapa más completo de la biodiversidad global, lo cual es esencial para diseñar políticas de protección efectivas y priorizar áreas críticas. Este caso particular también pone de relieve la importancia de combinar datos científicos con conocimiento local para avanzar en la conservación.