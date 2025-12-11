La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones cambiará el registro de las líneas telefónicas en México

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones anunció que, a partir de 2026, los usuarios de las telefonías móviles tendrán que registrar su número de celular de forma obligatoria. Se trata de un requisito que se implementará de forma progresiva cuyo objetivo es evitar las extorsiones.

Las autoridades señalaron que solo se solicitará la información indispensable para verificar la identidad del titular y pidieron a la población mantenerse atenta a las fechas y a los canales oficiales. Por el momento se sabe que el trámite será gratuito .

¿Cuándo entra en vigor el cambio de las telefonías móviles?

El comunicado de la Comisión dice: “Habrá nuevos lineamientos para la identificación de líneas móviles, que entrarán en vigor el 9 de enero de 2026 y permitirán vincular cada número telefónico con una persona física o moral. Esto eliminará el anonimato relacionado con actividades delictivas”.

La medida, avalada por unanimidad tras una consulta pública, formaliza el registro ya existente en servicios de pospago y se alinea con los estándares internacionales de seguridad.

¿Cómo puedo registrar un número de teléfono?

Los operadores deberán resguardar la información conforme a la Ley de Protección de Datos, y los usuarios deberán presentar credencial para votar o pasaporte y Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de personas morales, será necesario acreditar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Qué pasa si un celular no está registrado?

El registro de líneas móviles comenzará el 9 de enero de 2026 y será obligatorio para todos los usuarios. Quienes no realicen el trámite dentro del periodo establecido podrían quedarse sin servicio , dado que las compañías estarán autorizadas para suspender las líneas no registradas.

No habrá sanciones económicas para los usuarios, pero sí habrá penalizaciones para las empresas telefónicas que incumplan con el proceso.

¿Dónde puedo registrar mi número de celular?

El trámite deberá realizarse directamente con la compañía que presta el servicio. Cada operador habilitará módulos de atención, centros de servicio y plataformas digitales para realizar el registro a partir del 9 de enero.

Trámite

Presencial: un asesor verificará tu identidad con tu CURP y una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y ligará la información a tu número.

Virtual: deberás ingresar al portal o aplicación de tu compañía y seguir los pasos de validación que ahí se indiquen.