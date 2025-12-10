México bloqueará la señal telefónica de los celulares por la Estrategia Nacional contra la Extorsión

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que habrá un bloqueo de señal telefónica en los penales federales y centros penitenciarios de Ciudad de México (CDMX). Se trata de una medida cuyo objetivo es evitar la extorsión y fraude.

De acuerdo con el funcionario, esta medida forma parte de un conjunto de acciones orientadas a impedir que las extorsiones se sigan cometiendo desde las cárceles . Para ello, se puso en marcha trabajos coordinados de inhibición de señal, revisiones tecnológicas y operativos de supervisión.

El Gobierno dio inicio a la Estrategia Nacional contra la Extorsión y bloqueará la señal de los teléfonos celulares en las cárceles Fuente: Shutterstock Shutterstock

La medida entrará en vigor durante los primeros meses de 2026. Se incluirán los 14 penales federales y los 13 centros penitenciarios capitalinos.

¿Cuántas extorsiones hay en México?

García Harfuch detalló que, desde el inicio de la estrategia el 6 de julio, el número 089 recibió más de 102,800 reportes vinculados con intentos o casos de extorsión. Explicó que cerca del 75% -unos 77,428 registros- correspondieron a intentos que no lograron concretarse gracias a la intervención de los operadores.

Además, señaló que 14,575 personas llamaron para informar sobre números utilizados para extorsionar, mientras que 10,854 reportes -alrededor del 11% del total- fueron casos consumados que ya se encuentran en manos de las fiscalías, lo que permitió integrar 3,684 carpetas de investigación en distintas entidades.

En cuanto a los operativos, el secretario mencionó que entre el 6 de julio y el 30 de noviembre fueron detenidas 615 personas por este delito en acciones coordinadas realizadas en 22 estados. Resaltó intervenciones recientes en los siguientes lugares:

Estado de México

Morelos

Puebla

Ciudad de México

Michoacán

Tamaulipas

Detalles de la Estrategia Nacional contra la Extorsión

García Harfuch dio a conocer que 12 centros penitenciarios concentran más de la mitad de los números telefónicos identificados como origen de extorsiones reportadas al 089. Para contrarrestarlo, se instalaron:

Inhibidores de señal Nuevos sistemas de videovigilancia Sensores de movimiento Escáneres de seguridad Otras herramientas tecnológicas

Hasta el momento, el 33% de las líneas identificadas fueron bloqueadas , con avances importantes en penales de Tamaulipas y la Ciudad de México, incluidos los trabajos en Santa Marta Acatitla, donde se desactivó por completo la señal 3G y 4G.

¿Cuál es el rol del Estado en la seguridad?

El gabinete de Seguridad continuará con visitas periódicas a Sinaloa y Michoacán, donde opera un despliegue constante de fuerzas federales y se mantiene un diálogo semanal con productores y comerciantes para revisar y ajustar las acciones de seguridad implementadas.