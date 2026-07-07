Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto

El Servicio Militar Nacional suele percibirse como un trámite de juventud que termina al recibir la cartilla liberada. Sin embargo, el marco legal de las fuerzas armadas mexicanas contempla disposiciones que van más allá del año de adiestramiento obligatorio.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene facultades activas para convocar a los ciudadanos en situaciones excepcionales, una realidad que impacta directamente a las generaciones nacidas a partir de 1990.

¿Por qué los nacidos en 1990 pueden ser llamados al ejército?

La obligación militar no concluye al recibir la cartilla liberada. Los ciudadanos entran en diferentes etapas de reserva institucional destinadas a salvaguardar la soberanía y seguridad del país ante emergencias nacionales o conflictos internacionales.

Quienes nacieron desde 1990 en adelante forman parte de la primera reserva del ejército, la cual abarca a los varones de hasta 30 años de edad. Posteriormente, se transita a la segunda reserva, que se extiende hasta los 40 años.

Debido a este sistema de escalafón, las generaciones que actualmente rondan los treinta años o menos siguen bajo el radar de disponibilidad de la Sedena.

En caso de una movilización general decretada por el Poder Ejecutivo ante una amenaza extrema, estos ciudadanos podrían ser llamados de forma obligatoria a filas.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes deben tramitar la cartilla y cómo funciona el sorteo?

De acuerdo con la Constitución y la Ley del Servicio Militar, el trámite es obligatorio para todos los varones mexicanos por nacimiento o naturalización al cumplir 18 años. La inscripción se realiza anualmente ante las juntas municipales de reclutamiento correspondientes al domicilio del interesado.

Las mujeres pueden participar de manera voluntaria, sin la obligatoriedad legal aplicada a los hombres. La cartilla liberada funciona como documento oficial de identificación y es requisito para laborar en diversas dependencias gubernamentales y de seguridad.

La modalidad del adiestramiento se determina mediante un sorteo público realizado en noviembre de cada año.

La bola blanca o azul indica servicio activo presencial, con asistencia los fines de semana a centros de adiestramiento de la Sedena o la Secretaría de Marina. La bola negra indica que el solicitante queda “a disponibilidad”, sin marchar los fines de semana, aunque su documentación permanece bajo resguardo de las autoridades.

Quiénes no están obligados a cumplir el servicio militar

Existen excepciones específicas, como: