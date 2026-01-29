La última semana de enero no será una más para millones de familias en México. El calendario escolar que difundió la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene marcada una pausa que modificará la rutina habitual y permitirá descansar durante varios días a algunos habitantes del territorio azteca.

La confirmación ya figura en el cronograma oficial y alcanza a todas las escuelas incorporadas al sistema federal. La medida genera expectativa entre estudiantes y padres, especialmente porque se combina con otro día sin actividades escolares en el arranque de febrero.

Así, el cierre de enero y el comienzo del mes siguiente quedarán unidos por una seguidilla de días sin clases que muchos ya anticipan como un fin de semana XL. La clave está en una disposición establecida con antelación, pero que ahora cobra relevancia en el calendario escolar.

El Gobierno mantiene fijadas dos fechas de descanso para el último fin de semana de enero. (Foto: Archivo)

Decretan descanso obligatorio del 30 de enero según la SEP

El descanso obligatorio del viernes 30 de enero está previsto en el calendario oficial del ciclo lectivo 2025-2026 que publica la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión de clases no responde a un día festivo ni a un feriado nacional, sino a una actividad interna del sistema educativo.

Ese día se llevará a cabo una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada destinada exclusivamente al personal docente. Durante estas reuniones, maestras y maestros participan en instancias de capacitación, evaluación y planeación académica.

Debido a que las actividades del CTE no incluyen a los alumnos, la SEP establece el descanso obligatorio para todos los estudiantes de educación básica. La medida aplica tanto a escuelas públicas como a instituciones privadas incorporadas al sistema oficial.

Fin de semana XL y feriados que restan en 2026

El descanso obligatorio del viernes 30 de enero se combinará con el feriado del lunes 2 de febrero, lo que dará lugar a un fin de semana XL de cuatro días sin clases. En esa fecha se conmemora el Día de la Constitución Mexicana, cuyo festejo oficial es el 5 de marzo pero se traslada al primer lunes del mes para impulsar la actividad turística y el descanso laboral.

El calendario escolar del ciclo 2025-2026 de la SEP. (Foto: Archivo) SEP

De esta manera, estudiantes y familias podrán aprovechar una pausa extendida justo antes del inicio de febrero, un mes que suele desarrollarse sin interrupciones prolongadas dentro del calendario escolar y laboral.

Además de este fin de semana XL, el calendario de feriados en México para 2026 aún contempla varias fechas clave que impactarán tanto en la actividad educativa como en la organización del trabajo y el turismo.

¿Qué otros feriados quedan en 2026?

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez (el feriado del 21 se traslada al lunes).

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo, con fin de semana largo.

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana (el 20 se recorre al lunes).

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas, junto con los descansos obligatorios establecidos por la SEP, continúan estructurando el calendario escolar y marcan momentos clave de pausa a lo largo de 2026.