100% de descuento en el impuesto de Tenencia 2026.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México confirmó que los conductores podrán obtener el 100% de descuento en el pago de la Tenencia 2026, siempre y cuando realicen el trámite correspondiente dentro del plazo establecido y cumplan con los requisitos oficiales.

Este beneficio aplica como un estímulo fiscal que busca incentivar el pago oportuno del refrendo vehicular, lo que permite a los contribuyentes quedar al corriente y evitar recargos, multas o problemas administrativos relacionados con su vehículo.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el apoyo está dirigido a propietarios de automóviles cuyo valor no rebase los 638 mil pesos, IVA incluido, una medida que beneficia principalmente a conductores particulares y familias de la Ciudad de México.

¿En qué consiste el descuento de la Tenencia 2026?

El estímulo fiscal consiste en la condonación total del pago de la tenencia, siempre que el contribuyente pague únicamente el refrendo vehicular correspondiente al ejercicio 2026 dentro del primer trimestre del año.

Este beneficio no se aplica de manera automática si existen adeudos previos, por lo que es indispensable que el vehículo no tenga pagos pendientes de tenencias anteriores, multas o recargos para poder acceder al descuento completo.

Pago de tenencia 2026.

Requisitos para obtener el beneficio en CDMX

Para acceder al 100 por ciento de descuento en la Tenencia 2026, los propietarios deben cumplir con los siguientes puntos:

Que el valor del vehículo no exceda los 638,000 pesos con IVA. Estar al corriente en pagos de tenencia de años anteriores. Realizar el pago del refrendo vehicular dentro del plazo establecido. Tener registradas placas vigentes en la Ciudad de México.

Cumplir con estos requisitos permite que el sistema aplique el estímulo fiscal y elimine el cobro de la tenencia de forma total.

¿Cómo y dónde pagar la tenencia o el refrendo?

El pago de la Tenencia 2026 puede realizarse de forma rápida y segura por internet a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, ingresando la placa del vehículo (sin espacios ni guiones), el ejercicio fiscal 2026 y el captcha correspondiente.

También es posible pagar mediante portales bancarios autorizados como BBVA, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, entre otros, así como en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y oficinas de Tesorería con la línea de captura generada.

Si tienes auto, recuerda que es tu obligación pagar la Tenencia 2026, en ese caso, el pago oportuno del refrendo no solo evita multas y adeudos, sino que permite acceder al beneficio de no pagar la Tenencia 2026, siempre que el vehículo cumpla con el valor máximo establecido.

Este apoyo ofertado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México representa un alivio económico importante para miles de automovilistas en la CDMX y refuerza la importancia de mantenerse al corriente en las obligaciones fiscales.