El trámite de reemplacamiento en el estado de Yucatán contará con un plazo adicional. El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció una prórroga extraordinaria de seis meses para que los conductores puedan cumplir con este requisito, en apoyo a quienes no lo hicieron en 2025.

Con esta ampliación, los vehículos que aún porten placas anteriores podrán circular sin riesgo de multas ni sanciones durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, ya que en ese periodo no se realizarán operativos de verificación relacionados con el reemplacamiento.

Trámite de reemplacamiento para conductores de México

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la modificación al calendario responde a la alta demanda y participación ciudadana registrada durante el año pasado, además de buscar que el proceso se desarrolle de forma ordenada, clara y con certeza jurídica para los propietarios de automóviles.

Detalles del trámite de reemplacamiento en México

Un aspecto relevante es que las personas que sí realizaron su registro en línea en 2025 mantendrán los beneficios y descuentos obtenidos, aun cuando concluyan el trámite en 2026.

En contraste, quienes no iniciaron el proceso ni agendaron cita el año pasado también podrán reemplacar dentro del nuevo periodo, aunque deberán cubrir el costo total, conforme a las tarifas vigentes en 2026.

La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto 146/2025, el cual establece tanto la ampliación del plazo como la autorización para circular con placas anteriores durante el primer semestre del próximo año.

Asimismo, se informó que los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) continuarán operando con normalidad para facilitar el trámite durante este periodo extraordinario.

¿Cómo es el trámite del reemplacamiento?

El Gobierno del Estado recordó que el reemplacamiento también puede realizarse en línea a través del sitio oficial del estado mexicano, e invitó a la ciudadanía a programar su trámite con anticipación y utilizar únicamente canales oficiales para evitar contratiempos.

¿Qué documentos se necesitan para la renovación de placas?

Los conductores que deseen renovar las placas deben presentar ciertos documentos, tales como:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Factura original del vehículo o documento legal de propiedad

Licencia de conducir actual

Placas vencidas para entregar