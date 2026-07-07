La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 8 de julio de 2026 a San Procopio y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Procopio (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Procopio?

San Procopio fue un mártir cristiano en Cesarea de Palestina durante el reinado del emperador Diocleciano (c. 303).

Fue conducido desde la ciudad de Scytópolis hasta Cesarea por causa de su fe.

Allí, por manifestarla audazmente, fue inmediatamente decapitado por el juez Fabiano.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Todos los santos que se celebran el miércoles, 8 de julio de 2026

El 8 de julio de 2026 se celebran varios santos de gran relevancia en la tradición cristiana. Entre ellos se encuentra Santa Priscila, una figura destacada de la iglesia primitiva, así como San Áquila, quien vivió en el siglo I y también es conocido por su asociación con San Pablo. La celebración de estos santos refuerza la conexión de la fe a lo largo de los siglos.Asimismo, el día incluye a beatos como Mancio Araki, del siglo XVII y San Juan Wu Wenyin, un mártir del siglo XX. Estas figuras representan el sacrificio y la devoción que han marcado la historia del cristianismo, ofreciendo inspiración a los fieles en la actualidad.En esta fecha también se honran a otros santos como San Pancracio de Taormina y Santa Gliceria de Heraclea, junto con varios mártires y papas, entre ellos el Beato Eugenio III y San Adriano III. La rica diversidad de estos personajes refleja la herencia y tradición de la iglesia a lo largo de los diferentes períodos de la historia.

La oración para San Procopio:

Oh glorioso San Procopio, valiente mártir de Jesucristo, tú que con fortaleza diste testimonio de la fe hasta derramar tu sangre, intercede por mí ante el Señor; alcánzame la gracia de perseverar en el bien, la fuerza para vencer las tentaciones y la paz para cumplir siempre la voluntad de Dios. Amén.