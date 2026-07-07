Oficial | Brasil, Venezuela y Paraguay prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite actualización del pasaporte.

Viajar a Brasil, Venezuela o Paraguay requiere prestar especial atención al estado del pasaporte. Si el documento está vencido o no cumple con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias, el viajero puede enfrentar inconvenientes al momento de abordar un vuelo o realizar los controles de ingreso y salida.

Además de encontrarse vigente, el pasaporte debe conservarse en buen estado, con todas sus páginas legibles y sin daños que dificulten la identificación. Cada país puede establecer requisitos específicos sobre la documentación de viaje, por lo que es recomendable verificar las condiciones antes de emprender el recorrido.

Tener el pasaporte fuera del plazo de vigencia puede ocasionar problemas cuando se quiere ingresar o salir de Brasil, Venezuela y Paraguay. freepik

Brasil, Venezuela y Paraguay prohíben el ingreso y la salida a quienes posterguen este trámite del pasaporte: ¿Qué exige cada país?

Cada una de estas regiones puede tener sus excepciones, pero la regla general es presentar un pasaporte válido. Para ello, es necesario estar atento a los tiempos de vigencia y la posible demora una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se pide el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Las reglas de Brasil para ingresar o salir del país

La nación brasilera exige a todos los extranjeros que quieran ingresar o salir del país que presenten un pasaporte o documento que sea vigente para viajes internacionales, según las normas migratorias que se encuentren en vigencia.

Personas que sean nativos de países pertenecientes al Mercosur podrán ingresar a Brasil usando solo un documento nacional de identidad vigente, sin la necesidad expresa de presentar un pasaporte.

No obstante, tanto los agentes migratorios como las aerolíneas pueden denegar el embarque o ingreso cuando la persona no cumpla con los requisitos exigidos de viaje en cada caso.

Asimismo, los brasileros que quieran salir del país tienen que contar con la documentación que exige el país de destino.

Las reglas de Venezuela para ingresar o salir del país

En el caso de Venezuela, se establece que los extranjeros que deseen ingresar al país presenten un pasaporte válido y vigente o un documento de viaje válido que esté habilitado mediante acuerdos internacionales.

A su vez, los venezolanos que quieran ingresar o salir del país tendrán que identificarse como nacionales cuando estén en la frontera, según establece el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Si se presenta un pasaporte vencido, tanto aerolíneas como los agentes de control migratorio podrán denegar el viaje.

No obstante, en determinados casos existen excepciones en las que se acepta el documento aún después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales.

Las reglas de Paraguay para ingresar o salir del país

Paraguay solicita a los extranjeros que quieran ingresar al país que presenten un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles en la frontera.

Debido a los acuerdos del Mercosur, los ciudadanos de varios países pertenecientes pueden ingresar a la región solo presentando un documento de identidad vigente para viajes turísticos en vez de un pasaporte.

Los paraguayos que quieran realizar viajes internacionales, tienen que tener la documentación al día al momento de presentarla y cumplir con los requisitos que establezca el país destino.