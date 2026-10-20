El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de construcción de un nuevo tramo de la autovía SE-40. Imagen ilustrativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de construcción de un nuevo tramo de la autovía SE-40. La construcción posee un total de 8,4 kilómetros de longitud y es parte del proyecto de ampliación de la circunvalación del área metropolitana de Sevilla.

En este sentido, el Gobierno ha adjudicado las obras en marzo de 2025 por un importe de 116,4 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Azvi y Martín Casillas, según la documentación oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto contempla la construcción de nuevas calzadas, viaductos y pasos superiores e inferiores , además de conexiones con otras carreteras de la provincia. El objetivo es mejorar la movilidad y reducir la congestión producida en la autovía SE-30.

El proyecto contempla la construcción de nuevas calzadas, viaductos y pasos superiores e inferiores. Imagen ilustrativa. Magnific

Cómo será la nueva autovía entre Valencina y Salteras

El tramo de la SE-40 se extenderá desde el enlace con la carretera A-8077, en Valencina de la Concepción, hasta la conexión con la autovía A-66, a la altura de Salteras.

Según la información difundida por el Ministerio de Transportes, la infraestructura contará con dos calzadas de tres carriles por sentido. Cada uno tendrá una anchura de 3,5 metros cada uno y arcenes exteriores de 2,5 metros.

Además, se prevé la construcción de un viaducto de aproximadamente 129 metros de longitud, seis pasos inferiores y cinco pasos superiores, así como también un enlace con la A-66. Estas estructuras mantendrán la conexión con infraestructuras existentes y permitirán restaurar el uso de carreteras, caminos y cauces que atraviesan el trazado.

Por otro lado, las obras también incluirán trabajos de drenaje, movimientos de tierras y acondicionamiento de la plataforma sobre la que se construirá la nueva autovía.

Cuánto costará la nueva autovía de Sevilla

El Ministerio de Transportes publicó la licitación de las obras en junio de 2024, con un valor estimado del contrato de 125,37 millones de euros, sin IVA, según recoge el Boletín Oficial del Estado.

Posteriormente, el Gobierno adjudicó el proyecto el 6 de marzo de 2025 a la unión temporal de empresas formada por Azvi y Martín Casillas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reservó inicialmente el proyecto cuando lo sacó a concurso público con un presupuesto base de licitación de 130,74 millones de euros.

De acuerdo con el anuncio de formalización del contrato, la oferta seleccionada ascendió a 96,16 millones de euros sin IVA (21%), lo que equivale a unos 116,36 millones de euros con impuestos . Este es el precio final por el que se ha contratado formalmente la ejecución a la unión de empresas (UTE) formada por Azvi y Martín Casillas.

Mapa que muestra donde se desarrollará las obras de la autovía SE-40 entre Valencina de la Concepción y Salteras, en Sevilla. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Cuándo estará terminada la autovía y en qué estado se encuentran las obras

Las obras del tramo entre Valencina de la Concepción y Salteras han comenzado en agosto de 2025. El contrato establece un plazo de ejecución de 48 meses, que equivale a cuatro años, por lo que se estima que los trabajos finalicen en torno a 2029.