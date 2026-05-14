En millones de teléfonos hay una función que permanece casi invisible para la mayoría de los usuarios, aunque puede simplificar tareas cotidianas como pagar una compra, validar un viaje o compartir datos en segundos. Se trata del NFC (Near Field Communication), una tecnología que ya viene integrada en la mayoría de los smartphones modernos y que cada vez gana más protagonismo. Sin embargo, una duda sigue siendo frecuente: ¿conviene dejar el NFC activado todo el tiempo o es mejor apagarlo? La respuesta depende del uso que le des a tu dispositivo. El NFC en el celular permite intercambiar información entre dos dispositivos a muy corta distancia, generalmente acercándolos unos centímetros. Esa conexión instantánea hace posible múltiples funciones que hoy forman parte de la vida diaria. Entre los usos más comunes se destacan: Lo más importante es que esta tecnología funciona de forma rápida y segura, ya que necesita proximidad física para activarse. A diferencia de otros sistemas del teléfono, mantener el NFC encendido no genera un impacto importante en la batería. Su consumo energético es muy bajo, por lo que no representa un problema para la autonomía del equipo. En muchos dispositivos Android, la función puede activarse o desactivarse desde el menú de ajustes rápidos. En cambio, en los iPhone, Apple mantiene esta herramienta funcionando de manera automática y no permite apagarla manualmente en la mayoría de los modelos recientes. Aun así, algunos especialistas recomiendan desactivarlo si no se utiliza con frecuencia, especialmente por una cuestión de control y seguridad en lugares muy concurridos. Si tu teléfono es compatible, activarlo puede ser útil para: