Elementos de la Delta Force, la escuadra de élite de EEUU que capturó a Maduro. Fuente: Shutterstock

El mercado de predicciones disputa que la incursión estadounidense haya sido una invasión en una pelea por más de u$d 10.5 millones de dólares apostados

Polymarket está discutiendo que la misión para capturar a Nicolás Maduro haya constituido una invasión y dice que solo liquidará un contrato de predicción si el ejército estadounidense toma el control de territorio venezolano.

La decisión del mercado de predicciones ha enfurecido a los apostadores y ha sumado polémica a la controversia en torno a una apuesta exitosa sobre el momento de la captura de Maduro, la cual generó más de u$d 400,000 dólares en ganancias para un operador misterioso. La disputa sobre la definición de “invadir” resalta solo una de las controversias que enfrenta esta industria mayormente no regulada.

Polymarket —que apenas recientemente obtuvo aprobación regulatoria para operar legalmente en EE.UU.— dice en su sitio web que resolverá el contrato “¿EE.UU. invadirá Venezuela para el...?” si EE.UU. “inicia una ofensiva militar con la intención de establecer control sobre cualquier parte de Venezuela” antes de una de tres fechas.

“La fuente de resolución para este mercado será un consenso de fuentes creíbles”, agrega.

Las plataformas de predicción como Polymarket normalmente no hacen apuestas direccionales en sus propios mercados. Más bien, actúan como intermediarios emparejando posiciones largas y cortas y determinando el resultado de los eventos, cobrando una comisión en el proceso.

Tras la captura y extracción de Maduro de su residencia en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses la madrugada del sábado, el presidente Donald Trump dijo que EE.UU. dictaría las políticas de la nación latinoamericana para ser llevadas a cabo por los líderes del régimen remanente.

Los precios sobre la pregunta subieron justo después de la incursión, pero cayeron por debajo del 5% cuando la plataforma decidió no liquidar el contrato. La plataforma resolvió un contrato similar —“¿Fuerzas estadounidenses en Venezuela para el...?”— a favor de la posición de “sí” unas horas después de la incursión del sábado.

Actualmente hay más de u$s 10.5 millones de dólares apostados en el contrato —la mayoría con plazo hasta el 31 de enero, y el resto en contratos que terminan en marzo y diciembre. Usuarios que en algunos casos apostaron decenas de miles de dólares a una invasión estadounidense han ido a la sección de comentarios de Polymarket para desahogar su frustración.

“Polymarket ha descendido en la pura arbitrariedad”, dijo un usuario llamado Skinner. “Las palabras se redefinen a voluntad, se separan de cualquier significado reconocido y los hechos simplemente se ignoran. Que una incursión militar, el secuestro de un jefe de Estado y la toma de control de un país no sean clasificados como una invasión es claramente absurdo.”

Polymarket no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

La apuesta sobre la captura de Maduro ha vuelto a despertar preocupación sobre operadores que se benefician injustamente de su ventaja informativa, tras otro incidente el año pasado en el que un operador apostó exitosamente sobre el ganador del Premio Nobel de la Paz. El momento de las apuestas sobre los contratos de Venezuela parecía indicar que el operador tenía conocimiento anticipado de la acción militar.

La cuenta anónima, creada el 26 de diciembre, realizó una serie de apuestas sobre cuatro preguntas relacionadas con las acciones de EE. UU. en Venezuela en los días previos a la operación de Trump.

El usuario apostó más de u$d 32,000 dólares a que Maduro sería removido del poder para finales de enero, cuando la posición de “sí” se cotizaba en promedio a 7 centavos —lo que implicaba un 7% de probabilidad de su destitución. Este mercado pagó a 100 centavos cuando Maduro fue sacado del país el 3 de enero, dándole al operador un beneficio de u$d 400,000 dólares.

La cuenta realizó apuestas menores sobre la presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela —comprando a 12 centavos y cobrando a 100— y sobre la presentación de una declaración del Acta de Poderes de Guerra ante el Congreso —comprando a unos 5 centavos y vendiendo a 51 centavos.

La cuenta también hizo una operación bien sincronizada en el polémico mercado de “invadir”, apostando u$d 1,000 dólares el 1 de enero cuando el precio estaba en 6 centavos. Vendió a 18 centavos mientras los apostadores estaban confundidos sobre si se cumplían los términos, asegurando así un rendimiento del 200% antes de que el precio cayera de nuevo a 5 centavos.

El congresista Ritchie Torres propuso esta semana una ley que prohibiría a los insiders “participar en transacciones cubiertas que involucren contratos de mercados de predicción”.