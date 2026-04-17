La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana suscribió un convenio con el IMSS-Bienestar con el objetivo de fortalecer la atención médica de las personas privadas de la libertad. En particular, el acuerdo permitirá que quienes estén presos accedan a servicios de salud especializados en hospitales del IMSS-Bienestar, mediante traslados que se realizarán bajo custodia y en coordinación con las autoridades federales. A partir de este convenio, las personas privadas de la libertad podrán ser trasladadas a hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS-Bienestar para recibir atención médica especializada. Esto incluye consultas con especialistas, atención de urgencias, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y la realización de estudios diagnósticos avanzados. El acuerdo también define los mecanismos de coordinación para garantizar el traslado seguro de los internos, así como su custodia durante todo el proceso médico. Estas tareas estarán a cargo de autoridades federales, en conjunto con el sistema penitenciario. Desde la SSPC, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), se subrayó que este convenio forma parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar condiciones mínimas de bienestar dentro del sistema penitenciario. Durante la firma, el titular del PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó que la atención médica adecuada es un elemento clave para lograr una reinserción social efectiva. Según señaló, las personas que reciben seguimiento oportuno de sus padecimientos tienen mayores posibilidades de reconstruir su proyecto de vida una vez que recuperan su libertad. El convenio refuerza la responsabilidad del Estado de México de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social. En este sentido, el PRS será el encargado de articular las acciones necesarias para que los internos accedan a servicios médicos dignos y oportunos. La colaboración con el IMSS-Bienestar permitirá ampliar la cobertura y calidad de los servicios disponibles, aprovechando la infraestructura hospitalaria existente en todo el país. Con ello, se busca no solo atender enfermedades, sino también prevenir complicaciones y mejorar las condiciones generales de vida dentro del sistema penitenciario.