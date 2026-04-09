Para las autoridades estadounidenses, el pasaporte es un documento fundamental y obligatorio para ingresar o salir del país. Las autoridades federales establecen reglas estrictas sobre su validez, impactando directamente en ciudadanos y extranjeros al momento de cruzar fronteras. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, existen límites claros sobre los pasaportes vencidos y aquellos emitidos hace muchos años, lo que puede impedir viajar si no se cumplen ciertos requisitos. El pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años en adultos, y una vez superado ese plazo, el documento queda vencido y pierde validez para viajar. La misma regla mantiene el país para los pasaportes de extranjeros. Quienes vienen del exterior deben cumplir con sus propias leyes nacionales respecto al documento y, por sobre todo, mantenerlo vigente. Esto significa que ninguna persona puede ingresar ni salir del país con un pasaporte expirado, ya que deja de ser un documento válido de identificación internacional. Además, muchas aerolíneas y países exigen que el pasaporte tenga meses de vigencia restante, lo que refuerza estas restricciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió, en sitios oficiales, una lista de los casos en los que no se puede renovar el pasaporte, sino que deben tramitarlo como la primera vez. Las personas que califiquen en las siguientes categorías deberán iniciar el trámite. Si el pasaporte fue: Podrán renovar el pasaporte americano quienes tengan uno emitido hace menos de 15 años, quienes lo recibieron luego de los 16 años y quienes mantienen sus datos personales actualizados.