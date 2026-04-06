Quienes tengan planeado salir de México en los próximos meses deben poner atención a una nueva disposición migratoria que podría impedirles abordar su vuelo. La medida establece limitaciones concretas para aquellos ciudadanos y extranjeros que no hayan atendido a tiempo un trámite indispensable relacionado con su pasaporte. El objetivo de la regulación es fortalecer los mecanismos de control en fronteras y aeropuertos, reduciendo las irregularidades que se presentan durante los viajes internacionales. Las autoridades son claras: revisar el estado del documento antes de planear cualquier itinerario ya no es opcional, sino una obligación. En el centro de la disposición está la renovación o actualización oportuna del pasaporte. Presentarse ante un punto migratorio con un documento vencido o a punto de expirar puede ser motivo suficiente para que las autoridades impidan la salida o el ingreso al país. Esto cobra aún mayor relevancia si se considera que numerosas naciones del mundo solicitan que el pasaporte cuente con una vigencia mínima al momento del arribo, independientemente de la duración del viaje. La normativa aplica por igual a nacionales y extranjeros que transiten por territorio mexicano, y se sustenta en acuerdos de seguridad internacional que obligan a los países a verificar la autenticidad y vigencia de los documentos de viaje. Un pasaporte fuera de plazo puede traducirse en una restricción de salida que se mantendrá hasta que el trámite sea completado. Ante este escenario, la recomendación de las autoridades es actuar con margen suficiente: Tener todos los documentos en regla al momento de presentarse en el aeropuerto o cruce fronterizo es la única garantía de que el viaje no se verá interrumpido por razones administrativas. Una gestión anticipada puede marcar la diferencia entre partir sin contratiempos o quedarse en tierra.