Una nueva regulación que entrará en vigor en el transcurso de 2026 ha generado preocupación entre los motociclistas. La norma establece sanciones más severas para quienes incumplan ciertas reglas de tránsito, incluida la suspensión de la licencia de conducir, con el objetivo de reducir accidentes y ordenar la circulación vial. El foco se centra en prácticas que, a partir de ahora, serán consideradas infracciones graves. En este contexto, autoridades y especialistas subrayan la importancia de estar informados sobre los cambios para evitar multas, sanciones administrativas y la pérdida del permiso para manejar. El nuevo marco normativo introduce como elemento clave la prohibición de circular entre carriles durante el movimiento del tráfico, una práctica que ha sido habitual entre los motociclistas en áreas urbanas y autopistas congestionadas. Desde 2026, esta acción será tipificada como una infracción severa. Las autoridades respaldan esta iniciativa argumentando que moverse entre los carriles aumenta significativamente la probabilidad de accidentes, sobre todo en entornos urbanos con densidad de tráfico elevada. Según establece la ley, las motocicletas están obligadas a permanecer en el mismo carril que los demás vehículos, prohibiendo los adelantamientos entre filas mientras los automóviles se desplazan. La única excepción será la circulación regular, que deberá estar alineada con el flujo vehicular. El incumplimiento de esta normativa podría resultar en la suspensión de la licencia de conducir tras la primera infracción, con el fin de desalentar comportamientos peligrosos y modificar los hábitos de conducción. En situaciones de reincidencia, las sanciones pueden intensificarse, con suspensiones de mayor duración o incluso la anulación definitiva del permiso. Asimismo, la normativa establece multas económicas y otras penalizaciones administrativas, subrayando así el enfoque preventivo de la medida. La necesidad de reforzar la seguridad vial ha llevado a que se implemente una reforma ante el incremento de accidentes de motociclistas. Las autoridades competentes consideran que regular la circulación es fundamental para disminuir los siniestros y fomentar una mejor convivencia en el espacio público. Si bien la norma ha sido aprobada en un ámbito específico, los debates sobre esta cuestión se están reproduciendo en otras regiones, donde ya existen limitaciones similares para circular entre carriles.