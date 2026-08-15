Viajar entre países del MERCOSUR puede ser más sencillo para sus ciudadanos, ya que existen documentos de identidad que permiten cruzar fronteras sin presentar necesariamente un pasaporte. Sin embargo, los requisitos cambian según la nacionalidad, el destino y la situación migratoria de cada viajero.

Para ciudadanos de países del MERCOSUR y asociados, como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia, es posible ingresar o salir utilizando documentos de identidad aceptados, siempre que se encuentren vigentes y sean reconocidos para ese tránsito. Para personas extramercosur, en cambio, generalmente se requiere un pasaporte vigente, además de la visa cuando corresponda.

©Camilo dos Santos Ayala-20260630CDS-0./ Uruguay / Montevideo / Presidencia ROU. Presidente de la República Oriental del Uruguay, profesor Yamandú Orsi. Cumbre del Mercosur, Presidencia pro tempore. Asunción, Paraguay. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay. EN LA FOTO: Presidencia Pro tempore Mercosur El 30 de June de 2026. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Argentina: ¿se puede viajar con el pasaporte vencido?

Argentina contempla una excepción importante para sus propios ciudadanos: quienes acrediten su nacionalidad pueden ingresar al país aunque su pasaporte argentino esté vencido. También pueden utilizar un pasaporte vigente de otra nacionalidad si cuentan con él.

Sin embargo, esto no significa que una persona pueda abordar cualquier vuelo con un documento vencido. Si el viajero únicamente tiene un pasaporte argentino vencido, la aerolínea podría impedirle abordar un vuelo con destino final a Argentina.

Argentinos pueden ingresar con identidad acreditada.

Un pasaporte argentino vencido no impide necesariamente el ingreso.

Un pasaporte extranjero vigente también puede utilizarse.

La aerolínea puede impedir el embarque.

Existe la posibilidad de obtener un pasaporte provisorio.

En caso de que la aerolínea no permita el embarque, el Consulado puede emitir un pasaporte provisorio o salvoconducto, válido únicamente para ingresar a Argentina, bajo determinadas condiciones.

Chile: no siempre es necesario el pasaporte

Chile también contempla diferentes documentos habilitantes para ingresar y salir del país. Los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia pueden utilizar su Cédula de Identidad para extranjero, emitida por el Registro Civil chileno, para acreditar su permanencia regular.

La Guía de Documentos de Viaje del Servicio Nacional de Migraciones señala que las personas extranjeras titulares de un permiso de residencia pueden entrar y salir con esa cédula o con pasaporte vigente, cuando corresponda.

Cédula de identidad para extranjeros.

Pasaporte vigente, cuando corresponda.

Permisos migratorios y sus prórrogas.

Tarjeta Única Migratoria vigente.

Documentos relacionados con residencias en trámite.

Además, para personas extranjeras de países pertenecientes al MERCOSUR y Bolivia existen documentos específicos que pueden habilitar el ingreso y salida de Chile sin necesidad de presentar pasaporte, de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad migratoria.

Migraciones eliminó uno de los requisitos más difíciles para obtener el pasaporte y ahora miles de ciudadanos lo podrán tramitar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Brasil: documentos de identidad también pueden ser válidos

Brasil forma parte de los países que permiten determinados movimientos fronterizos dentro del esquema documental del MERCOSUR.

Para sus ciudadanos se reconocen documentos como el Registro de Identidad Civil, la cédula de identidad expedida por las unidades federativas con validez nacional y el pasaporte.

Para los ciudadanos de países del MERCOSUR y asociados, la posibilidad de utilizar una cédula de identidad depende de que el documento sea uno de los reconocidos para el tránsito internacional y se encuentre vigente. Si el viajero pertenece a un país fuera de este grupo, el pasaporte vigente adquiere mayor relevancia.

Registro de Identidad Civil .

Cédula de identidad con validez nacional.

Cédula de identidad de extranjero, en los casos correspondientes.

Pasaporte.

Visa cuando sea exigida por la nacionalidad del viajero.

Por eso, es importante remarcar que todos los pasajeros de Argentina, Chile y Brasil quedarán automáticamente impedidos de salir si no renuevan su pasaporte. Las reglas dependen del documento utilizado, la nacionalidad, el destino y la situación migratoria.

¿A qué ciudadanos Argentina, Chile y Brasil no dejarán salir con el pasaporte vencido?

Las restricciones sí aplican a los ciudadanos de países que no pertenecen al MERCOSUR ni son Estados asociados cuando pretendan salir de Argentina, Chile o Brasil utilizando únicamente el pasaporte de su país de origen y este se encuentra vencido.

En estos casos, la cédula o documento nacional de identidad extranjero no sustituye automáticamente al pasaporte exigido para el tránsito internacional, por lo que la aerolínea o la autoridad migratoria puede impedir el embarque o la salida.

En otras palabras, un ciudadano extramercosur que tenga solo un pasaporte vencido como documento de viaje no puede asumir que podrá salir de estos tres países. La posibilidad de viajar dependerá de que cuente con un pasaporte vigente, otro documento de viaje internacionalmente reconocido o una autorización/documentación especial que corresponda a su situación.

Por ello, la excepción que permite utilizar documentos de identidad dentro del esquema MERCOSUR no se extiende automáticamente a ciudadanos del resto del mundo.

Venezuela y otras excepciones dentro del MERCOSUR

Existe una consideración particular para ciudadanos venezolanos. Argentina estableció disposiciones especiales -Disposición 388/2024- debido a la situación documental de personas provenientes de Venezuela, incluyendo casos de viajeros con documentos vencidos y menores de edad que no cuentan con determinados documentos de identidad.

Migraciones

Asimismo, las reglas no se aplican de manera idéntica entre todos los países. La información proporcionada señala que Venezuela aplica por el momento la norma únicamente con Argentina, mientras que Brasil la aplica con los Estados signatarios, con excepción de Venezuela, bajo principios de reciprocidad.

En consecuencia, antes de viajar no basta con revisar si el pasaporte está vigente: también es necesario comprobar qué documento acepta el país de destino, la nacionalidad del viajero y las condiciones de ingreso o salida. En Chile, por ejemplo, la documentación migratoria puede habilitar específicamente la entrada o la salida según el tipo de permiso.