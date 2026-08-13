Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo.

En la actualidad, el servicio militar en el territorio colombiano se encuentra regido por la Ley 1861 de 2017, norma que ha modernizado el sistema de reclutamiento y ha definido nuevas compensaciones económicas así como excepciones aplicables a ciertos grupos de ciudadanos.

El marco normativo vigente establece que todos los ciudadanos deben formalizar su situación militar a partir de los 18 años. Este proceso es supervisado por el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades encargadas de la seguridad, que organizan las convocatorias y realizan la verificación de quienes deben ser incorporados.

En Colombia, se considera que el servicio militar es una obligación legal para todos los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un número significativo de jóvenes debe presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo que determina si deben prestar servicio en las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deben cumplir con otros requisitos establecidos por la legislación.

Quiénes deben cumplir servicio militar en Colombia

En Colombia, el servicio militar es un deber obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos están obligados a presentarse ante las autoridades competentes para definir su situación militar, proceso que establece si deben incorporarse al servicio o aplicar alguna de las exenciones contempladas en la normativa.

Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo. Freepik

Las mujeres no se ven obligadas a cumplir con esta obligación, aunque tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si buscan integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias suelen efectuarse de manera periódica y están destinadas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

Cuánto tiempo dura el servicio militar obligatorio

La duración del servicio militar se determina por el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han finalizado la educación secundaria prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden extender su compromiso hasta 18 meses.

Durante dicho periodo, los soldados realizan diversas tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas, las cuales incluyen labores de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y desarrollo de programas comunitarios en diversas regiones del país.

Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo.

Sueldo del servicio militar: ¿cuánto paga el Gobierno?

En años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio militar reciben una bonificación mensual que se aproxima al valor de un salario mínimo, además de recibir alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento junto con apoyo para su reintegración a la vida civil. Estas ventajas tienen como objetivo principal reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes no deben hacer el servicio militar

La legislación colombiana establece una serie de excepciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Este grupo incluye a personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que les impidan cumplir con las exigencias del servicio.

Adicionalmente, los hombres que se encuentran casados o que tienen hijos, aquellos que sostienen económicamente a sus padres o hermanos, miembros de comunidades indígenas que habitan en sus propios territorios, así como religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas, también pueden ser exentos. En determinadas circunstancias, los ciudadanos pueden optar por el pago de una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin la obligación de prestar el servicio.