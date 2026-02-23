La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) de Oaxaca confirmó que se mantiene la restricción para transitar por carreteras que conectan con Veracruz, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la población. El llamado oficial es claro: evitar circular por estas rutas hasta que existan condiciones seguras. La disposición impacta tanto a conductores particulares como a transportistas y pasajeros que utilizan estos tramos de manera habitual. Las autoridades insistieron en reprogramar traslados no esenciales y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. La alerta emitida por Protección Civil se enfoca en las carreteras que comunican diversas regiones de Oaxaca con los límites territoriales de Veracruz. Aunque no se detalló un listado específico de tramos, el exhorto es general para las vías que cruzan esta zona interestatal. El motivo principal es prevenir riesgos ante hechos de violencia registrados en la región. La medida no responde a daños estructurales en la infraestructura, sino a un contexto de seguridad que podría poner en peligro a quienes transiten por estos caminos. Las autoridades subrayaron que el cierre y la recomendación de no circular son de carácter preventivo. La prioridad es evitar situaciones que comprometan la integridad de automovilistas y operadores de transporte. La restricción provocó ajustes inmediatos en la movilidad regional, con líneas de autobuses que suspendieron o reprogramaron corridas hacia destinos que cruzan por estas rutas. Los pasajeros con viajes previstos deben contactar a las empresas para gestionar cambios o reembolsos, ante la falta de una fecha clara para la reapertura. En el transporte de carga, sobre todo el que moviliza mercancías sensibles, se recomienda extremar precauciones y analizar rutas alternas, ya que el impacto logístico podría prolongarse mientras siga vigente la medida. Protección Civil informó que la restricción seguirá “hasta nuevo aviso”, sin una fecha definida para reabrir las vías, ya que todo dependerá de la evolución de la situación de seguridad en la zona. Las autoridades pidieron informarse solo por canales oficiales y posponer traslados no esenciales, hasta que existan condiciones que garanticen un tránsito seguro.