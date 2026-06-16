El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá siendo obligatorio para el año 2026. Según las recientes directrices emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el procedimiento ha sido optimizado con el propósito de que los jóvenes puedan satisfacer este deber cívico sin comprometer de manera significativa sus actividades diarias.

Estas reformas buscan asegurar que el proceso sea más accesible, promoviendo así la participación de los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones militares de manera más eficiente.

El Gobierno pedirá Cartilla Militar para ingresar a las escuelas en 2026: estas son todas las sedes que lo solicitarán el próximo año (foto: archivo).

El principal cambio del Servicio Militar Obligatorio en 2026

La modalidad de adiestramiento intensivo que se presenta para la clase 2008 y aquellos que se encuentren en situación de remisos es una **innovación significativa** que reduce notablemente el tiempo de permanencia.

En consecuencia, el cumplimiento podrá llevarse a cabo en únicamente 13 sesiones sabatinas , lo que representa un periodo cercano a tres meses, facilitando de este modo que los jóvenes puedan conciliar esta obligación con sus estudios o empleos.

Fechas clave y pasos de inscripción

El periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2026. Para quienes nacieron en 2008 o son remisos, es imperativo acudir a la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía antes de la fecha límite para evitar sanciones.

Luego de completar el registro, los jóvenes deben estar alertas en noviembre de 2026, momento en el que se llevará a cabo el tradicional sorteo. A través de este evento, se determinará, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes tendrán la obligación de asistir a las sesiones de adiestramiento, conforme al sistema establecido por la Sedena.

¿Cuáles son los requisitos y la documentación necesaria?

La obtención de la Cartilla Militar liberada es un paso estratégico para el desarrollo profesional de los jóvenes mexicanos. Este documento no solo actúa como identificación oficial, sino que resulta esencial para el ingreso a determinados niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas del país.

El enfoque actual del SMN busca promover valores de disciplina y compromiso social mediante capacitaciones prácticas.

Para iniciar el trámite, es fundamental que los interesados presenten:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial.

Adicionalmente, se requieren dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, de acuerdo con los estándares institucionales establecidos para todos los aspirantes.

Con la reducción a solo 13 sesiones sabatinas, la Sedena aspira a incentivar una mayor participación y garantizar que todos los jóvenes dispongan de su documentación en orden al final del año. Se aconseja a todos los interesados que no dejen el trámite para la última semana de octubre, dado que la demanda suele saturar las oficinas locales.