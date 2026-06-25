La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el inicio del proceso de registro para el Servicio Militar Nacional (SMN) correspondiente a 2026, un trámite obligatorio para los jóvenes mexicanos nacidos en 2008 que alcanzarán la mayoría de edad durante el próximo año.

Las autoridades informaron que el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta octubre de 2026. Además, podrán realizar el trámite los llamados remisos, es decir, ciudadanos de hasta 39 años que no se registraron cuando les correspondía hacerlo.

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A continuación, los detalles sobre el procedimiento y los requisitos para cumplir con dicho documento.

¿Quiénes deben tramitar la cartilla militar?

Según la Sedena, el Servicio Militar Nacional está dirigido a los mexicanos que cumplan 18 años en 2026, así como a quienes aún tengan pendiente la regularización de su situación militar.

El procedimiento inicia con la obtención de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, documento que acredita el registro ante las autoridades militares y que podrá ser liberado una vez cumplidos los requisitos establecidos. Se trata de una credencial de gran relevancia para demostrar el cumplimiento de esta responsabilidad ciudadana.

¿Cómo será el Servicio Militar Nacional en 2026?

La Sedena explicó que la capacitación de los conscriptos se desarrollará mediante 13 sesiones obligatorias distribuidas en dos periodos a lo largo del año.

La primera etapa se llevó a cabo entre febrero y mayo, mientras que la segunda se realizará de agosto a octubre de 2026.

Durante estas jornadas, los participantes recibirán:

Formación militar básica Instrucción cívica Capacitación orientada a fortalecer valores como la disciplina, el respeto a las instituciones y el compromiso ciudadano

La asistencia a estas actividades será indispensable para obtener la liberación de la cartilla militar.

Consecuencias de no realizar la cartilla militar

La dependencia recordó que el Servicio Militar Nacional sigue siendo una obligación cívica para los ciudadanos mexicanos. Aunque la falta de la cartilla militar no suele impedir el acceso a estudios o empleos en la mayoría de los casos, puede representar inconvenientes en determinados procesos administrativos y laborales.

Entre las principales limitaciones destacan:

Obstáculos para ingresar a instituciones militares o cuerpos policiales

Restricciones para acceder a ciertos cargos dentro de la administración pública

Dificultades en algunos procesos de contratación laboral

Mantener una situación militar pendiente ante las autoridades competentes

¿Qué es la cartilla militar y para qué sirve?

Además de servir como comprobante del cumplimiento del SMN, la cartilla liberada suele ser requerida para desempeñar funciones relacionadas con:

Seguridad pública

Fuerzas Armadas

Diversas dependencias gubernamentales

Por esta razón, la Sedena recomienda a los jóvenes nacidos en 2008 realizar el trámite dentro de los plazos establecidos y reunir con anticipación la documentación necesaria.

Con la apertura del proceso 2026, miles de ciudadanos tendrán la oportunidad de regularizar su situación militar y obtener uno de los documentos cívicos más importantes del país.