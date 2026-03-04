Tras el operativo para asesinar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido a nivel internacional como “El Mencho”, muchos se preguntan quiénes siguen en la lista prioritaria de México y Estados Unidos. El cártel era considerado una organización terrorista y, para lograr detenerlo, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15.000.000, mientras que en México la cifra rondaba los USD 1.075.000. Actualmente, los principales objetivos son dos hermanos que se presume, lideran el Cártel de Sinaloa en la zona de Tijuana, Alfonso y René Arzate García. Lo anunció 26 de febrero de 2026 la Oficina del Departamento de Estado de EE.UU dedicado a Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). Se fijaron compensaciones bajo el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) por información valiosa que contribuya de forma inminente en los arrestos y/o condenas de los delincuentes. El gobierno fijó un monto de USD5.000.000 por cada uno, por lo que quien logre dar con ambos terminaría cobrando USD10.000.000 en total. Se les atribuye haber controlado la plaza de Tijuana durante al menos 15 años, ejerciendo poder a través del uso de la violencia y alianzas estratégicas con otras bandas e inclusive el cuerpo policial y político local. Los hermanos ya fueron acusados previamente en 2014 por tráfico de drogas en el Distrito Sur de California y desde entonces son fugitivos ante la ley.