La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha compartido el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 que confirma 185 días efectivos de clase para los niveles de preescolar, primaria y secundaria y dos períodos vacacionales. Esta planeación busca equilibrar la exigencia académica con el derecho al descanso de los estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

Uno de los anuncios más esperados es el inicio de las vacaciones de invierno, diseñadas para que las comunidades escolares disfruten de las fiestas decembrinas. Según el calendario oficial, el receso invernal comenzará el 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta la primera semana de enero de 2026.

De esta manera, maestros y alumnos podrán celebrar Navidad y Año Nuevo sin las presiones de las tareas escolares, retomando actividades administrativas antes del regreso definitivo a las aulas.

¿Cuándo regresan a clases?

El receso de fin de año concluye formalmente el 6 de enero de 2026, coincidiendo con el Día de Reyes. No obstante, el regreso de los alumnos no será inmediato debido a la capacitación docente: el 7 de enero se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los días 8 y 9 de enero se dedicarán al Taller Intensivo para docentes. Por lo tanto, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 12 de enero de 2026.

Confirman vacaciones para Navidad y Año Nuevo Fuente: Shutterstock SofikoS

Respecto al segundo periodo de descanso importante, las vacaciones de Semana Santa están programadas del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Tras este periodo de reflexión y descanso primaveral, las escuelas reanudarán sus actividades normales el lunes 13 de abril.

Además de los períodos vacacionales, el ciclo escolar integra espacios de formación continua que impactan en el calendario estudiantil. Se han programado ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y diversos talleres intensivos. Asimismo, se respetarán nueve días de suspensión de labores por feriados nacionales, permitiendo puentes que fomentan el bienestar familiar y el turismo local, alineándose con las políticas de descanso obligatorio vigentes en el país.

Fin del ciclo escolar y la semana extra de vacaciones

El ciclo escolar 2025-2026 tiene marcada su fecha de clausura para el 15 de julio de 2026. Una novedad destacada en este calendario es la incorporación de una semana adicional de vacaciones al final del curso.

Esta medida responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el firme objetivo de fortalecer el bienestar físico, emocional y la convivencia familiar en las comunidades escolares del país.

En cuanto a la evaluación del desempeño académico, el registro de calificaciones se realizará en tres cortes estratégicos durante el año. Las fechas asignadas para que los docentes suban la información al sistema son el 14 de noviembre de 2025, el 13 de marzo de 2026 y el 3 de julio de 2026. Esta transparencia en los periodos de evaluación permite a los padres dar un seguimiento puntual al progreso de sus hijos antes de que concluya el año lectivo.

Para aquellos interesados en el proceso de ingreso, la SEP también definió las fechas de preinscripción para el ciclo 2026-2027. El periodo para registrarse en preescolar, primer grado de primaria y secundaria se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero de 2026. Es vital que los tutores tengan a la mano la documentación necesaria, ya que este trámite es el primer paso para asegurar un lugar en el sistema educativo público el próximo año.

Con este calendario, la SEP busca no solo cumplir con las metas educativas, sino también adaptarse a las necesidades sociales de las familias contemporáneas. La combinación de días de clase rigurosos con periodos de descanso estratégicos asegura que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea sostenible y humano. Las autoridades exhortan a la población a consultar los calendarios locales para confirmar cualquier ajuste específico en sus respectivos estados.