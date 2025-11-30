Noviembre llega a su fin y con el cierre del penúltimo mes del año se han dado por finalizados los depósitos de la Pensión para el Bienestar en 2025. Las personas que hayan recibido su dinero durante las últimas semanas no volverán a ver acreditado el apoyo hasta nuevo aviso.

Esto se debe a que la Secretaría del Bienestar concluyó con las transferencias correspondientes a los 6 bimestres, lo que significa que diciembre ha quedado comprendido en la dispersión de recursos realizada durante noviembre. Para quienes busquen saber cuándo se volverá a cobrar la Pensión Bienestar y qué se necesita para formar parte, deberán tomar nota de una serie de requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar forma parte de la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno mexicano a los sectores de la población que se encuentren inmersos en una situación de vulnerabilidad social y económica.

Adiós Pensión Bienestar: ¿cuándo vuelven los depósitos para jubilados? (Foto: Archivo)

En este sentido, los adultos mayores constituyen uno de los grupos que cuentan con la posibilidad de anotarse para recibir una ayuda económica y hacer frente a sus distintos gastos.

La Secretaría del Bienestar, entidad que se encarga de asignar los recursos a los mexicanos que lo necesiten, establece una serie de requisitos para quienes quieran integrar la lista de beneficiarios:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Cabe destacar que además de los adultos mayores, la Pensión Bienestar permite acceder a un ingreso bimestral a otros sectores de la población.

¿Qué otras asistencias entrega la Secretaría del Bienestar?

La entidad gubernamental que lidera Ariadna Montiel Reyes establece una serie de condiciones necesarias para cobrar la Pensión Bienestar, que varían en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos:

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE , las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

Adiós Pensión Bienestar: ¿cuándo vuelven los depósitos?

Cabe recordar que el último depósito que realizó el Banco del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables se llevó a cabo el pasado jueves 27 de noviembre.

Las expectativas de los futuros beneficiarios se encuentran posicionadas no sólo en el aumento de la Pensión que recibirán a partir del año que viene, sino también en el próximo calendario de pagos.

Si bien aún el Gobierno no ha confirmado las fechas oficiales de dispersión de recursos en 2026, se espera que este apoyo económico comience a entregarse a partir de enero del próximo año.