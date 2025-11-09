La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación una revisión sin costo en noviembre para algunos coches que circulan actualmente en el país.

De acuerdo a la información que difundió el organismo gubernamental en la edición número 11 de la Revista al Consumidor, los conductores del territorio azteca que sean propietarios de los coches afectados deberán atravesar por un proceso de verificación obligatorio para evitar graves accidentes a futuro.

¿Cuáles son los autos que presentaron fallas según la PROFECO?

A través de la Revista al Consumidor, una publicación mensual en la cual se busca brindar asesoramiento a los mexicanos en materia de consumo y ahorro, la PROFECO emitió un llamado a revisión en conjunto con las empresas Volkswagen de México S. A. de C. V. y Nissan Mexicana S. A. de C. V, por algunas fallas registradas en los siguientes modelos:

VIRTUS 2024 y 2025

MAGNITE 2025

Para los modelos de la automotriz Volkswagen, se detectó que las bandas del cinturón del asiento trasero central presentan un radio demasiado pequeño en el herraje final donde se fijan. Este problema afecta a un total de 15,677 unidades.

En lo que respecta, al modelo de la empresa Nissan, el riesgo por el cual advierte la PROFECO está relacionado con que la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo debido a una holgura incorrecta entre ellos.

Esta falla, que ha afectado a 15,047 unidades, causaría daños por abrasión en la superficie de la tubería ABS, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del vehículo, por lo que se encendería un mensaje de advertencia en el panel de instrumentos.

¿Cuál es la solución que ofrece la PROFECO para los conductores?

De acuerdo a la información que difundió la PROFECO a través de sus canales oficiales de comunicación, las automotrices brindarán la posibilidad de solucionar estos inconvenientes sin costo alguno.

En el caso de los modelos Virtus 2024 y 2025, se sustituirán los cinturones involucrados, mientras que para el modelo de la empresa Nissan, se inspeccionará la tubería ABS. En caso de detectarse una separación menor a 20 mm, se ajustará la holgura entre ella y el protector térmico sin costo para las personas consumidoras.