Los productos de limpieza, particularmente aquellos utilizados para lavar ropa, suelen representar un gasto fijo en los hogares de la gran mayoría de los mexicanos. En este sentido, desde la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) dieron a conocer una manera para obtener los mismos resultados de una manera más económica.

A través de la Revista al Consumidor, una publicación mensual del organismo de Gobierno que busca asesorar en materia de ahorro y consumo a los habitantes del país, se dio a conocer el paso a paso que deben seguir quienes busquen preparar su propio suavizante casero por tan sólo 8 pesos.

¿Qué se necesita para preparar un suavizante casero?

De acuerdo a la estimación que realizó la PROFECO en la Revista al Consumidor, el preparado de un suavizante casero para lavar la ropa requiere de ciertos ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en todas las droguerías del país:

1 litro de agua

1 cucharadita de vinagre blanco

Una pizca de colorante vegetal azul

2 ½ cucharadas de lauril sulfato de sodio

3 cucharadas de alcohol cetílico

1 cucharada de aceite de ricino

8 de cucharada de carboximetilcelulosa sodio

15 gotas de esencia de rosas

El tiempo de preparación estimado no superará los 40 minutos. El resultado será un suavizante casero de hasta 1 litro con rico olor, un plazo de caducidad de 6 meses y un costo promedio de hasta 8 pesos.

Es importante contar con una serie de utensilios para facilitar la preparación. Entre ellos, se incluyen: 1 tazón de vidrio de 2 litros, 1 cacerola de 5 litros, 1 taza medidora, 1 cuchara sopera, 1 cucharita cafetera, 1 colador de malla fina, 1 embudo de plástico, 1 botella de plástico de 1 litro y 1 gotero .

Paso a paso: cómo preparar una suavizante casero por 8 pesos

El procedimiento que detalla la PROFECO para obtener tu propio suavizante casero incluye una serie de pasos a seguir: